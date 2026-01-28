Panamá, 28 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Reunión bilateral en Panamá

    Lula y Kast apuestan por la seguridad y la estabilidad regional

    Los líderes progresista y de derecha se reunieron en la noche del martes en Ciudad de Panamá, al margen del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, que empieza hoy en el país centroamericano.

    EFE
    Lula y Kast apuestan por la seguridad y la estabilidad regional
    Fotografía cedida por la Presidencia de Brasil que muestra al presidente electo de Chile, José Antonio Kast (i), posando junto al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una reunión bilateral este martes, en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Presidencia de Brasil

    El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, coincidieron en reforzar la cooperación bilateral para combatir el crimen organizado y promover la estabilidad regional, durante su primer encuentro bilateral, informaron este miércoles fuentes oficiales brasileñas.

    Los líderes progresista y de derecha se reunieron en la noche del martes en Ciudad de Panamá, al margen del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, que empieza hoy en el país centroamericano.

    El encuentro, que se prolongó por cerca de una hora, dejó el compromiso de profundizar las relaciones bilaterales y ampliar la coordinación en materia de seguridad pública.

    Según un comunicado de la Presidencia brasileña, el líder progresista destacó el proyecto Rutas de Integración Suramericana, que prevé la construcción de corredores bioceánicos con puertos chilenos para fortalecer la conectividad entre Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Chile.

    Ambos mandatarios también manifestaron su disposición a ampliar la cooperación en áreas como infraestructura, energías renovables, comercio y turismo, y encargaron a sus ministros de Relaciones Exteriores que se reúnan en los próximos meses para dar seguimiento a los acuerdos.

    La víspera, Kast ya había manifestado que la colaboración entre ambos países podía “liderar el cambio” que la región necesita en materia de seguridad, progreso económico y superación de la pobreza.

    El foro, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y conocido como el Davos latinoamericano, celebra en la capital panameña su segunda edición con el objetivo de debatir cómo posicionar a la región en el escenario global.

    Además de Lula y Kast, confirmaron su participación los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Ecuador, Daniel Noboa; Guatemala, Bernardo Arévalo, y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tercer pago del PASE-U 2025: Ifarhu detalla puntos de pago para hoy 27 de enero. Leer más
    • Estados Unidos enviará cuatro helicópteros Black Hawk a Panamá para ejercicios de entrenamiento conjunto. Leer más
    • Potabilizadora de Chilibre suspenderá operaciones este fin de semana por trabajos técnicos. Leer más
    • Agroferias del IMA: lugares de venta para el martes 27 de enero. Leer más
    • Ordenan la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo. Leer más
    • Playa Prieta reabre con nuevo nombre y reglas en el Casco Antiguo. Leer más
    • PASE-U 2025: estos son los requisitos para cobrar el último pago, según el Ifarhu. Leer más