Machado agradece ‘firmeza’ de Trump y dice que Venezuela será ‘principal aliado’ de Estados Unidos

María Corina Machado, dijo que los hechos suscitados que lelvaron a la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, son un paso enorme que marca la inevitable e inminencia de la transición en Venezuela.

La líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su “firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley”, dos días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de ataques en Caracas y tres estados cercanos, y aseguró que el país suramericano será “el principal aliado” de Washington.

A través de un mensaje en redes sociales Machado destacó que “el bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela”.

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 5, 2026

La también premio nobel de la Paz, dijo que agradece al presidente Trump.

“Los venezolanos agradecemos al Presidente Donald Trump y a su administración por la firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley. Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos”, aseguró.

Sostuvo que la libertad de Venezuela está cerca y pronto celebrarán en esa tierra. “Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa”.

El mensaje de Machado contrasta con la decisión del presidente Trump que indicó que negociará con Delcy Rodríguez, la actual vicepresidenta de Venezuela, mientras que dejó a un lado la oposición representada tanto por Edmundo González Urrutia y la misma María Corina Machado.

“Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario”, explicó Trump sobre Machado en la rueda de prensa celebrada en su residencia personal de Mar-a-Lago el sábado 3 de enero, horas después de ejecutarse el operativo para capturar en Caracas a Maduro y a la primera dama, Cilia Flores