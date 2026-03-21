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    Venezuela

    Machado denuncia que a presos políticos militares les han reducido porciones de alimentos

    EFE
    Machado denuncia que a presos políticos militares les han reducido porciones de alimentos
    La opositora Maria Corina Machado. EFE

    La líder opositora de Venezuela María Corina Machado denunció este sábado que a los presos políticos militares en el país suramericano les han reducido sus porciones de alimentos en las cárceles, y aseguró que no descansará hasta que todos sean liberados.

    “El régimen se ha ensañado con ellos (militares) por años, los ha desaparecido, los ha torturado, humillado a sus familias. En los últimos días, incluso les han reducido sus porciones de alimento en las cárceles”, aseguró en una publicación en X.

    La exdiputada indicó que muchos de los militares detenidos son los mejores oficiales en sus respectivas promociones dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

    “Sus compañeros presionan porque excarcelan a civiles y no a los militares”, añadió.

    En febrero pasado, el Parlamento venezolano aprobó una Ley de Amnistía que contempla un período de 27 años, desde 1999 —cuando el chavismo llegó al poder—, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos.

    La norma contempla un período de 27 años, desde 1999 —cuando el chavismo llegó al poder—, pero establece que se concederá a personas vinculadas con 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como casos relacionados con operaciones militares y otros delitos, como corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.

    Diversas organizaciones han criticado la norma, que consideran “excluyente”, y este viernes las ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y Alerta Venezuela aseguraron que su aplicación funciona como un “espejismo” de estabilización en el país.

    Hasta el viernes, la Justicia de Venezuela ha otorgado libertad plena a 8,068 personas durante el primer mes de la Ley de Amnistía, promulgada en febrero, según informó el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el seguimiento de la norma.

    EFE

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