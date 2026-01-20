Machado denuncia que el chavismo ‘manipula’ y que no ha liberado a la mayoría de presos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, denunció este martes en Washington que el chavismo “ha manipulado la situación” en Venezuela y que “no es cierto que hayan liberado a la mayoría de presos políticos”.

A la salida de una reunión con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, Machado afirmó ante la prensa que las autoridades venezolanas “anuncian que van a liberar a alguien y luego no ocurre, es una tortura diaria para los familiares que están esperando a que los liberen”.

“Salgo muy emocionada de estar en esta organización y se lo he dicho al secretario general: si hay alguna ocasión en la historia de las Américas que justifica y pone a prueba la Carta Interamericana y el Sistema Interamericano es la situación de Venezuela. Es hora de actuar”, aseguró la líder venezolana.

Machado se mostró tajante y afirmó que la OEA debe abordar “el desmontaje completo del sistema represivo que, al final, es lo único que le queda al régimen en el poder”.

“No es posible hablar de transición con represión, son dos circunstancias absolutamente contrarias de modo que hay que luchar por la libertad real y la liberación de los presos políticos. Hay que desmontar la estructura represiva y los centros de tortura”, continuó la líder opositora venezolana.

En otra jornada del viaje de Machado a Washington, en el que entregó al presidente Donald Trump la medalla del Premio Nobel de la Paz, la política venezolana insistió en que hay una “opción para que este proceso avance”.

“Más que mirar hacia atrás y lo que fue el 3 de enero (captura de Nicolás Maduro), es mejor avanzar de la forma más rápida posible hacia la democracia, porque se trata de salvar vidas”, declaró.

Machado se reunió con el secretario general de la OEA un día antes que el Consejo Permanente del organismo celebre una sesión para abordar la situación de los presos políticos en Venezuela.

La líder opositora, que sostiene que pretende regresar a Venezuela lo antes posible, tiene previsto reunirse este martes en el Capitolio con los congresistas republicanos María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Mario Díaz Balart.