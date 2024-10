Machado dice a Petro y Lula que es ‘absurdo’ seguir pidiendo actas de comicios venezolanos

Escuchar audio noticia

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado dijo este martes a los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que es “absurdo” pedir que se publiquen las actas electorales de los comicios del pasado 28 de julio.

“No hay nada más que esperar, han pasado tres meses. Es absurdo seguir pidiéndole al régimen que entregue unas actas que no va a entregar”, expresó Machado en una entrevista con la emisora colombiana Blu Radio.

La líder opositora destacó que las actas las tiene la oposición, que “son ejemplares originales y que ya el mundo las conoce”.

“Hay que entender que ese periodo (de pedir la publicación de las actas) se cerró y puedo comprender la posición de los presidentes Petro y Lula en el sentido de tratar de mantener una cierta neutralidad a los efectos de mantener una interlocución con el régimen, pero es que ni siquiera les han atendido el teléfono”, añadió.

En una entrevista exclusiva con #MañanasBlu, la líder opositora venezolana María Corina Machado habló sobre la crítica situación política y social que atraviesa Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro. pic.twitter.com/BXUG5QVfDu — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 22, 2024

Los Gobiernos de Colombia, Brasil y México han intentado mediar en la crisis que vive Venezuela desde que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara la cuestionada victoria de Maduro.

Ninguno de esos países ha reconocido aún la reelección del presidente, Nicolás Maduro, pero tampoco se han decantado por el triunfo del excandidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, y apuestan por pedir que se publiquen las actas electorales y por abrir sendas de diálogo entre las partes.

El momento de actuar

Machado señaló que “Maduro no va a sentarse a negociar nada hasta que el costo de permanecer en el poder sea más alto que el costo de ceder el poder”.

“Este es el momento en el que mundo tiene que actuar y en particular Colombia, porque no habrá paz en Colombia mientras exista en Venezuela un sistema no solamente dictatorial, tiránico, sino criminal, que ha convertido nuestro territorio en el santuario de todos estos grupos que desestabilizan Venezuela, Colombia y la región”, expresó.

Machado también recordó que el 22 de octubre de 2023, en las primarias, fue elegida candidata para las presidenciales de 2024, un hecho que calificó como “el evento cívico que le dio cause, que abrió las puertas a todas las fuerzas ciudadanas” y llevó a la oposición “hasta el 28 de julio, a la victoria más grande en la historia de Venezuela en un proceso electoral”.

“Lo que ocurrió fue un hito que ha cambiado la historia de Venezuela y que demostró el descalabro del chavismo como movimiento político y plataforma social”, señaló, y agregó que “el régimen está en su punto de mayor debilidad en estos 25 años”.