Machado y González esperan que diálogo entre chavismo y un grupo opositor logre elecciones

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia dijeron este domingo que esperan que el diálogo entre el chavismo y un grupo de oposición que comenzará el próximo sábado, 1 de agosto, logre, entre otros objetivos, un “cronograma electoral presidencial oportuno”.

En un comunicado, aseguraron que evaluarán ese proceso “con base en logros concretos y verificables: la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones, un cronograma electoral presidencial oportuno y el pleno respeto a la soberanía popular”.

“Eso es lo que exige nuestra gente y es a eso a lo que estaremos atentos”, afirmaron Machado y González Urrutia, quienes dijeron que no serán “obstáculo a ninguna iniciativa que produzca avances reales”.

Además, aclararon que no participaron en el “diseño, construcción y funcionamiento” de esa vía de diálogo, encabezada por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, y la exdiputada opositora Dinorah Figuera, a quienes exigieron informar al país de “sus objetivos, su método y su cronograma”.

En el texto, la nobel de la paz y el líder opositor, quienes recientemente se reunieron con la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), para evaluar ese venidero diálogo, anunciaron, sin dar detalles, que volverán a Venezuela para “acompañar al pueblo, recorrer el país y construir” un acuerdo nacional para la reconstrucción.

Machado y González Urrutia señalaron que la nación petrolera “está devastada por más de un cuarto de siglo de un régimen que saqueó y reprimió al pueblo” y que los recientes terremotos “han incrementado cruelmente la devastación”.

“En medio de este dolor, los venezolanos vieron con sus propios ojos cómo la ayuda que la propia gente organizó se intentó bloquear, desviar y controlar para que no llegara a quienes más la necesitaban. Reconstruir lo destruido y acompañar a las familias que lo perdieron todo no es una tarea solo administrativa. Hace falta un gobierno nuevo con autoridad moral y capacidad gerencial”, expresaron.

Las conversaciones entre Figuera y el también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, habían comenzado el pasado 18 de junio, poco antes de los terremotos.

Según explicaron luego las partes, el proceso se iniciará para promover la democracia en Venezuela, que aún sufre las consecuencias del doble terremoto del 24 de junio, que dejó más de 5,500 muertos, al menos 16,740 heridos, cerca de 18,000 personas sin vivienda y cuantiosos daños materiales.

Figuera, que defiende la continuidad del Parlamento elegido en 2015 y que estuvo controlado por la oposición, dijo el pasado jueves que Machado es “muy importante en este proceso”.

La premio nobel, quien se encuentra fuera de Venezuela y ha denunciado impedimentos para entrar al país, ha insistido en que ella tiene “la responsabilidad de dirigir” una negociación con el Gobierno de Delcy Rodríguez.