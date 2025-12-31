Panamá, 31 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Machado y González Urrutia dicen que en 2026 se consolidará “la libertad” de Venezuela

    EFE
    Machado y González Urrutia dicen que en 2026 se consolidará “la libertad” de Venezuela
    Fotografía de archivo del 25 de julio de 2024 que muestra a los líderes opositores de Venezuela María Corina Machado (i) y Edmundo González Urrutia saludando a simpatizantes en un evento de campaña, en Caracas (Venezuela). EFE

    Caracas, 31 dic (EFE).- Los líderes opositores de Venezuela María Corina Machado y Edmundo González Urrutia dijeron este miércoles que el 2026 será el año de la “consolidación de la libertad” de su país y aseguraron que están cada vez más comprometidos con la “lucha” que mantienen desde que denunciaran un fraude en las elecciones presidenciales de 2024, cuando Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto.

    “El 2026 será el año de la consolidación de la Libertad de nuestra nación. Nuestro mensaje de fin de año para todos los venezolanos”, escribió la también Nobel de Paz 2025 en un mensaje en X que acompañó con un video en el que también aparece González Urrutia, quien reclama ser el “presidente electo” en las pasadas elecciones.

    En el video, González Urrutia señala, por su parte, que “Venezuela tiene un camino posible, realista y democrático” y que el camino “exige orden, constancia y compromiso colectivo”.

    Información en desarrollo...

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tribunal deja sin efecto acuerdo de pena de Mario Martinelli en el caso granos y declara nula parte de la investigación. Leer más
    • Proceso de revocatoria de mandato contra alcaldesa de Arraiján suma 2,488 firmas. Leer más
    • Jubilados y pensionados: CSS publica el calendario oficial de pagos de enero 2026. Leer más
    • Alcaldesa de Arraiján defiende demolición del monumento chino y asegura que fue una decisión técnica y legal. Leer más
    • Miembro de la Junta Directiva de la CSS es investigado por presunto peculado agravado. Leer más
    • Fallece el abogado Álvaro Alfredo Arias Arias. Leer más
    • ‘Fue una sorpresa para nosotros’, afirma la presidenta del Concejo de Arraiján sobre la demolición del monumento chino. Leer más