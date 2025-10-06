Panamá, 06 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Francia

    Macron da segunda oportunidad a Lecornu para formar gobierno hasta el miércoles

    EFE
    Macron da segunda oportunidad a Lecornu para formar gobierno hasta el miércoles
    El presidente francés, Emmanuel Macron. EFE/EPA

    El presidente francés, Emmanuel Macron, decidió este lunes dar una segunda oportunidad al primer ministro en funciones, Sébastien Lecornu, para intentar negociar hasta el próximo miércoles “una plataforma de acción” que dé estabilidad al país con la formación de un futuro gobierno.

    “El presidente de la República ha confiado a Sébastien Lecornu, primer ministro saliente encargado de la continuidad del cargo, la responsabilidad de llevar a cabo las negociaciones finales hasta el miércoles por la noche para definir una plataforma de acción y estabilidad para el país”, anunció el Palacio del Eliseo.

    Lecornu, quien dimitió esta mañana por la implosión del Gobierno que había nombrado apenas 14 horas antes, dijo en sus redes sociales que aceptó la petición de Macron “de mantener conversaciones finales con las fuerzas políticas para la estabilidad del país”.

    Una vez concluidos esos contactos para buscar un eventual acuerdo, informará al jefe del Estado “el miércoles por la noche sobre si esto es posible o no, para que pueda sacar todas las conclusiones necesarias”, sin más precisiones.

    Este anuncio se produce después de que el primer ministro saliente en funciones conversase esta tarde en el Elíseo con Macron, quien le había recibido por la mañana para aceptar la dimisión del que ya figura en los anales como el jefe del Ejecutivo más efímero de la V República.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Ilegal, abusivo e inconstitucional: Exmagistrados advierten sobre el reglamento de la Contraloría que permite secuestros. Leer más
    • Nuevas reglas de MiBus: qué cambia en la seguridad de metrobuses y zonas pagas. Leer más
    • IMA: calendario y horario de las Agroferias para el lunes 6 y martes 7 de octubre. Leer más
    • Pearl Island desiste de construir hotel de $29 millones en la isla Pedro González al quedar sin efecto el incentivo fiscal turístico. Leer más
    • Metro de Panamá abre licitación por $278 millones para construir teleférico en San Miguelito y Panamá. Leer más
    • ¿Cómo conseguir empleo en el Canal de Panamá? Se abrirán vacantes para nuevos proyectos. Leer más
    • $884 millones en una década: El costo de las jubilaciones especiales de la Fuerza Pública. Leer más