Panamá, 23 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Conversación entre presidentes

    Macron quedó atrapado en una calle de Nueva York y Trump no lo pudo ayudar

    Henry Cárdenas P.

    El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, cuando quedó atrapado en un cierre coordinado por la Policía de Nueva York, para ver si lo dejaban seguir su camino.

    “¿Adivina qué? Estoy parado en la calle porque todo está paralizado por ti”, fue lo que le comentó Macron a Trump cuando lo llamó, de acuerdo con un video divulgado por BBC.

    Macron también conversó con el agente que estaba coordinando el cierre temporal de la vía, por el paso de la caravana de Trump, y le hizo saber que 10 personas iban con él y que se dirigía a la Embajada de Francia.

    “Lo siento, señor presidente, en verdad lo siento”, le respondió.

    “Si no la ve, déjenme cruzar”, le insistió Macron.

    En medio de la conversación telefónica, Macron le dijo a Trump que le gustaría tener una conversación con él y Catar sobre la situación en Gaza.

    Macron está en Nueva York participando de la Asamblea General de las Organización de Naciones Unidas.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Recolección de firmas para revocatoria de la alcaldesa de Arraiján supera el millar. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Una empresa contratista financiará el préstamo para que el Municipio de Panamá pague lo que le debe: $27.2 millones. Leer más
    • Balón de Oro 2025: Horario, TV y cómo ver en vivo la gala en la que Dembélé y Lamine Yamal son los grandes candidatos. Leer más
    • Buques de la Armada de Estados Unidos ‘siguen pagando por transitar por el Canal’, aclara el administrador. Leer más