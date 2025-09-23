Macron quedó atrapado en una calle de Nueva York y Trump no lo pudo ayudar

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, cuando quedó atrapado en un cierre coordinado por la Policía de Nueva York, para ver si lo dejaban seguir su camino.

“¿Adivina qué? Estoy parado en la calle porque todo está paralizado por ti”, fue lo que le comentó Macron a Trump cuando lo llamó, de acuerdo con un video divulgado por BBC.

Macron también conversó con el agente que estaba coordinando el cierre temporal de la vía, por el paso de la caravana de Trump, y le hizo saber que 10 personas iban con él y que se dirigía a la Embajada de Francia.

“Lo siento, señor presidente, en verdad lo siento”, le respondió.

“Si no la ve, déjenme cruzar”, le insistió Macron.

En medio de la conversación telefónica, Macron le dijo a Trump que le gustaría tener una conversación con él y Catar sobre la situación en Gaza.

Macron está en Nueva York participando de la Asamblea General de las Organización de Naciones Unidas.