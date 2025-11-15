Panamá, 16 de noviembre del 2025

    DESPLIEGUE MILITAR EN EL CARIBE

    Maduro dice que Venezuela no será la Gaza de Sudamérica en plena tensión con Estados Unidos

    EFE
    Desde el gobierno venezolano afirman que el objetivo del despliegue militar estadounidense en el Caribe es derrocar a Nicolás Maduro. EPA

    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este viernes que su país no se convertirá en “la Gaza de Sudamérica”, en plena tensión con Estados Unidos por el despliegue militar de Washington en el mar Caribe, que Caracas ve como una amenaza para propiciar un cambio de régimen.

    Estados Unidos retoma ejercicios militares en Trinidad y Tobago en plena tensión con Venezuela

    “¿Queremos otra Gaza ahora en Sudamérica? ¿Qué dice el pueblo de Estados Unidos? (...) Déjenme decirles que no. Aquí triunfará la paz”, expresó el mandatario en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

    En su discurso, Maduro pidió al pueblo estadounidense, sin hacer alusión específica a algún nombre, detener “la mano enloquecida de quien ordena bombardear, matar y llevar una guerra” a Suramérica y al Caribe. Estados Unidos ha desplazado efectivos navales y aéreos a la región, incluyendo el portaaviones Gerald Ford, el más grande de su flota..

    Y hablando en inglés y español, el gobernante aseguró que “la orden es la paz”. “War (guerra), no. Death (muerte), no. Peace, and life, and love. Paz, vida y amor. No al odio, no a la guerra”, sentenció.

    Trump dice haber tomado una decisión

    Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes haber tomado una decisión sobre las posibles operaciones militares en Venezuela, pero aseguró que todavía no las puede revelar.

    “Ya me decidí. No puedo decirles qué será. Hemos avanzado mucho con Venezuela en términos de frenar la entrada masiva de drogas”, aseguró el presidente.

    Previamente, el Washington Post reveló en exclusiva que el mandatario se había encontrado con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor, Dan Caine, para debatir una “variedad de opciones” sobre posibles acciones militares en Venezuela.

    La reunión privada, según el Post, se produjo 24 horas después de que Hegseth anunciara en su cuenta oficial de X el inicio de la operación militar ‘Lanza del Sur’ en el continente con el objetivo de combatir el narcotráfico, aunque sin detallar los objetivos ni las acciones específicas.

    EFE

    Agencia de noticias


