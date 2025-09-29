Panamá, 29 de septiembre del 2025

    Tensión política

    Maduro firma decreto de conmoción externa ante ‘amenazas’ de Estados Unidos, dice vicepresidenta

    EFE
    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Palacio de Miraflores

    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó un decreto de conmoción externa ante las que denuncia como “amenazas” de Estados Unidos, informó este lunes la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, en un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en la nación suramericana.

    La funcionaria explicó que este decreto “le da poderes especiales al jefe de Estado para actuar en materia de defensa y seguridad” en caso de que Estados Unidos. “se llegara a atrever a agredir” a Venezuela, cerca de cuyas aguas el país norteamericano mantiene un despliegue militar para, según la Administración de Donald Trump, combatir el narcotráfico, pero que Caracas denuncia como un plan para provocar un “cambio de régimen”.

    Foto de archivo de la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez. EFE

    EFE

    Agencia de noticias

