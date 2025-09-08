Panamá, 09 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    FIESTAS DE FIN DE AÑO

    Maduro vuelve a decretar el inicio de la Navidad en Venezuela desde el 1 octubre

    EFE
    Maduro vuelve a decretar el inicio de la Navidad en Venezuela desde el 1 octubre
    Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. / EPA

    El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este lunes el adelanto de las fiestas navideñas en el país, que, dijo, darán inicio por “decreto” el próximo 1 de octubre, en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe, próximas al país suramericano.

    “Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que nos ha ido muy bien, para la economía, para la cultura, para la alegría, la felicidad, y vamos a decretar (que) desde el 1 de octubre arranca la Navidad en Venezuela otra vez, este año también”, afirmó el gobernante en su programa semanal ‘Con Maduro +’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

    EFE

    Agencia de noticias

