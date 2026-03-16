Mal tiempo provoca retrasos y cierres en varios aeropuertos de Estados Unidos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Tormentas eléctricas, fuertes vientos y nieve están afectando las operaciones aéreas en al menos 11 aeropuertos de Estados Unidos, provocando retrasos de más de dos horas, paradas en tierra y restricciones temporales en las salidas y llegadas de vuelos.

Las condiciones meteorológicas adversas en distintas regiones de Estados Unidos están provocando retrasos, paradas en tierra y cierres temporales en varios aeropuertos de ese país, especialmente en la costa este.

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) advirtió ete lunes 16 de marzo, que lluvias, tormentas eléctricas, vientos fuertes e incluso nieve están afectando las operaciones aéreas y podrían alterar los itinerarios de miles de pasajeros.

De acuerdo con el reporte más reciente del sistema de monitoreo de la FAA, al menos 11 aeropuertos registran algún tipo de afectación operativa. Entre ellos figuran Atlanta (ATL), Charlotte (CLT) y Washington Dulles (IAD), donde se han implementado paradas en tierra debido a tormentas eléctricas, lo que impide temporalmente el despegue de aeronaves mientras pasan las condiciones climáticas adversas.

Otros aeropuertos presentan retrasos significativos en las operaciones. En Washington Reagan (DCA) se reporta un retraso promedio de 102 minutos, mientras que en Houston (IAH) el retraso promedio alcanza 148 minutos, ambos relacionados con fuertes vientos. También se registran demoras en las salidas en La Guardia (LGA), en Nueva York, y en Chicago O’Hare (ORD), donde las condiciones climáticas incluyen tormentas y presencia de nieve o hielo.

El sistema de la FAA también reporta cierres temporales o restricciones operativas en los aeropuertos de Detroit (DTW), Las Vegas (LAS), San Diego (SAN) y St. Croix (STX), lo que limita el acceso de aeronaves no programadas o de tránsito, dependiendo del caso.

Los retrasos en los aeropuertos de Estados Unidos pueden estar afectando la llegada y salida de los vuelos desde y hacia Panamá tomando en cuenta que la aerolínea Copa Airlines opera a destinos como Nueva York, Chicago, Washington y Atlanta.

Ante este panorama, la FAA recomendó a los pasajeros verificar el estado de su vuelo directamente con su aerolínea antes de dirigirse al aeropuerto.

La agencia también recordó que es posible consultar información actualizada en tiempo real sobre las condiciones operativas de los aeropuertos a través del portal oficial fly.faa.gov, donde se publican alertas sobre retrasos y cierres relacionados con el clima.