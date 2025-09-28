Panamá, 28 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    PROTESTAS

    Manifestantes y policías se enfrentan en Lima durante la ‘Marcha de la Generación Z’

    EFE
    Manifestantes y policías se enfrentan en Lima durante la ‘Marcha de la Generación Z’
    Integrantes de la Policía de Perú custodian el congreso de la República del Perú. EFE/

    Cientos de manifestantes, convocados para participar en la denominada ‘Marcha de la ‘Generación Z’, se enfrentaron durante la noche de este sábado en el centro histórico de Lima con agentes antidisturbios de la Policía Nacional del Perú (PNP) que frenaron su intención de llegar hasta la sede del Congreso.

    Los principales incidentes se produjeron en la avenida Abancay, donde grupos de personas buscaron sobrepasar un cerco de seguridad armado por agentes antidisturbios, lo que llevó a que se lance gran cantidad de gases lacrimógenos y se produzcan choques entre policías con varas y manifestantes con diferentes objetos contundentes.

    Ni las autoridades ni representantes de los manifestantes han informado hasta el momento si los enfrentamientos dejaron heridos, aunque el diario La República señaló que una persona de avanzada edad recibió golpes en la cabeza y fue atendida por brigadas sanitarias.

    Manifestantes y policías se enfrentan en Lima durante la ‘Marcha de la Generación Z’
    Integrantes de la Policía de Perú custodian el congreso de la República del Perú durante una manifestación en Lima (Perú). EFE/John Reyes

    Diversos colectivos ciudadanos, conformados en su mayoría por jóvenes estudiantes y trabajadores, convocaron para este sábado a una marcha de protesta en el centro histórico de Lima, bajo la denominación de ‘Marcha de la Generación Z’, en rechazo al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República.

    Los organizadores aseguraron que la intención era mostrar que “todo el Perú está unido” en contra de la corrupción, el crimen organizado y la violencia que se ha desatado en el país.

    Esta convocatoria se hizo tras otras dos jornadas de protesta que el sábado y domingo pasados también desencadenaron en enfrentamientos con la PNP, que desplegó a cientos de agentes en el centro de la capital.

    Durante esos dos días se reportó que 12 agentes resultaron heridos, así como, al menos, 18 ataques contra reporteros, entre ellos representantes de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), casi todos ellos causados por policías.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias del IMA: calendario y puntos de venta para este viernes 26 de septiembre. Leer más
    • Aduanas realiza otro allanamiento a un depósito en la ciudad capital y decomisa mercancía de presunto contrabando. Leer más
    • CSJ desestima amparo de Asoprof contra retención de salarios a educadores. Leer más
    • Tercera naviera más grande del mundo manifiesta interés en los nuevos puertos anunciados por el Canal de Panamá. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025 comienza el 1 de octubre: confirma el Ifarhu. Leer más
    • DGI suspende RUC a 30,500 empresas por inconsistencias. Leer más
    • Punto de venta de Agroferias del IMA para este sábado 27 de septiembre. Leer más