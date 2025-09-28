Manifestantes y policías se enfrentan en Lima durante la ‘Marcha de la Generación Z’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Cientos de manifestantes, convocados para participar en la denominada ‘Marcha de la ‘Generación Z’, se enfrentaron durante la noche de este sábado en el centro histórico de Lima con agentes antidisturbios de la Policía Nacional del Perú (PNP) que frenaron su intención de llegar hasta la sede del Congreso.

Los principales incidentes se produjeron en la avenida Abancay, donde grupos de personas buscaron sobrepasar un cerco de seguridad armado por agentes antidisturbios, lo que llevó a que se lance gran cantidad de gases lacrimógenos y se produzcan choques entre policías con varas y manifestantes con diferentes objetos contundentes.

Ni las autoridades ni representantes de los manifestantes han informado hasta el momento si los enfrentamientos dejaron heridos, aunque el diario La República señaló que una persona de avanzada edad recibió golpes en la cabeza y fue atendida por brigadas sanitarias.

Diversos colectivos ciudadanos, conformados en su mayoría por jóvenes estudiantes y trabajadores, convocaron para este sábado a una marcha de protesta en el centro histórico de Lima, bajo la denominación de ‘Marcha de la Generación Z’, en rechazo al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República.

Los organizadores aseguraron que la intención era mostrar que “todo el Perú está unido” en contra de la corrupción, el crimen organizado y la violencia que se ha desatado en el país.

Esta convocatoria se hizo tras otras dos jornadas de protesta que el sábado y domingo pasados también desencadenaron en enfrentamientos con la PNP, que desplegó a cientos de agentes en el centro de la capital.

Durante esos dos días se reportó que 12 agentes resultaron heridos, así como, al menos, 18 ataques contra reporteros, entre ellos representantes de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), casi todos ellos causados por policías.