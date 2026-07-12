Panamá, 12 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 12 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Manuel Valls critica a Rajoy por afirmar que la selección francesa ‘no tiene franceses’

    EFE
    Manuel Valls critica a Rajoy por afirmar que la selección francesa ‘no tiene franceses’
    Kylian Mbappé celebra un gol junto a sus compañeros en el Mundial de la FIFA. EFE/Sebastiao Moreira

    Manuel Valls, que fue primer ministro de Francia entre 2014 y 2016, ha afirmado que las declaraciones del expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy sobre que en la selección francesa no hay franceses no solo le “indignan”, sino que además le “duelen”.

    +info

    Macron viajará a Nueva York si Francia se clasifica para final del Mundial, según L'ÉquipeFrancia vence 2-0 a Marruecos y avanza a semifinales del Mundial 2026

    “Mariano Rajoy. Me senté frente a él, como europeo, como jefe de Gobierno. Por eso sus palabras no solo me indignan, me duelen. No lo creía capaz de ello”, afirma Valls en una tribuna en El Español sobre los comentarios de Rajoy en los que dice que el equipo francés “tiene un altísimo nivel, eso sí, sin franceses”.

    “No es una ocurrencia, es una confesión. Porque lo que cree no ver en ese equipo no son nacionalidades. Son colores de piel. Es decir que, para él, un negro no puede ser francés. Eso se llama, simplemente, racismo. Y qué desconocimiento de nuestra historia, a veces atormentada pero rica por su diversidad y ligada a un antiguo imperio colonial en cinco continentes”, agrega Valls.

    Manuel Valls critica a Rajoy por afirmar que la selección francesa ‘no tiene franceses’
    Mbappé y Olise celebran un gol en este Mundial. EFE/Angel Colmenares

    “Puedo decírselo mejor que nadie. Nací en Barcelona, de padres españoles, y me naturalicé francés a los veinte años. No tengo una gota de sangre francesa, pero Francia corre por mis venas”, indica Valls, que subraya que de los veintiséis jugadores convocados por Didier Deschamps, solo tres nacieron fuera de Francia, Marcus Thuram, Michael Olise y Brice Samba.

    “Pero lo más perturbador está en otra parte. Que Mariano Rajoy mire su propia selección. Lamine Yamal, ese prodigio del que toda España se siente tan orgullosa, es hijo de padre marroquí y de madre de Guinea Ecuatorial. Nico Williams, nacido en Pamplona, es hijo de inmigrantes ghaneses que cruzaron el desierto para llegar a Europa. Es más, en su defensa juega Aymeric Laporte, nacido en Agen, capitán de la selección francesa sub-21 antes de elegir a la Roja. En la selección que defiende Mariano Rajoy hay, literalmente, un francés. Siguiendo su razonamiento, tampoco habría españoles. Creyendo insultar a los Bleus, es a los suyos a quienes primero insulta”, explica Valls.

    Manuel Valls critica a Rajoy por afirmar que la selección francesa ‘no tiene franceses’
    Aficionados franceses celebraron la victoria de su equipo en la avenida de los Campos Elíseos de París (Francia) tras ganar el partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra Marruecos. EFE

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 21:03 Manuel Valls critica a Rajoy por afirmar que la selección francesa ‘no tiene franceses’ Leer más
    • 21:00 Terremotos en Venezuela dejan al menos 4,490 fallecidos, según balance oficial Leer más
    • 20:36 España se entrena en Dallas con todos los jugadores disponibles Leer más
    • 20:13 El auge de la femosfera: las mujeres que renuncian al romance y buscan hombres de ‘alto valor’ Leer más
    • 20:10 Sorteo del domingo 12 de julio de 2026 Leer más
    • 19:51 Jannik Sinner retiene su corona en el All England Club Leer más
    • 19:31 Macron viajará a Nueva York si Francia se clasifica para final del Mundial, según L'Équipe Leer más
    • 19:30 Red en la DGI: 13 detenidos provisionalmente tras audiencia por la operación Pandora Leer más
    • 19:26 Tren Panamá-David: Aeropuerto de Albrook operaría cinco años más antes de su traslado  Leer más
    • 19:01 Mourinho iniciará su segundo ciclo en el Real Madrid con una plantilla bajo mínimos Leer más