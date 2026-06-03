Marco Rubio acusa a Cuba de patrocinar el terrorismo y albergar inteligencia china y rusa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó este martes a Cuba de “patrocinar el terrorismo” y de albergar instalaciones de inteligencia de China y Rusia, unas acusaciones que el Gobierno de La Habana rechaza.

Rubio, de origen cubano, realizó estas declaraciones durante una audiencia en el Senado, al ser preguntado por la decisión de la Administración de Donald Trump de mantener a Cuba en su lista de países patrocinadores del terrorismo.

La anterior Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025) había retirado a la isla de esa lista de sanciones en los últimos días de su mandato, una decisión que Trump revirtió tras ser investido, algo que Cuba denuncia que no tiene fundamento.

“Cuba ha patrocinado el terrorismo y ha apoyado a diversos grupos. Por ejemplo, prácticamente todos los grupos terroristas violentos de izquierda radical en Latinoamérica han dependido, en algún momento, del apoyo de Cuba”, afirmó Rubio, quien citó como ejemplo los grupos colombianos Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC y sus disidencias.

SECRETARY RUBIO: Cuba is actually not controlled by the government. Cuba is controlled by a military holding company named GAESA. GAESA owns virtually everything, and not a penny of that money translates over to the public treasury. pic.twitter.com/DqSXjhvlfQ — Department of State (@StateDept) June 2, 2026

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró además que la isla “continúa albergando una cantidad considerable de instalaciones de inteligencia para la recopilación de información en nombre de China y Rusia”.

“Si se observa la región y se examinan todas estas organizaciones terroristas de izquierda y marxistas, se puede ver que, en muchos casos, Cuba ha patrocinado el terrorismo y respaldado a esos grupos”, insistió.

Desde la captura en enero de Nicolás Maduro en Venezuela, la Administración de Donald Trump ha aumentado la presión sobre Cuba, con un bloqueo petrolero que ha agravado su crisis económica de la isla y con varias amenazas de “tomar el control” del país.

Washington y La Habana han tenido algunos contactos para negociar una salida a este conflicto, mientras Cuba subraya que los cambios en el país solo los puede decidir el pueblo cubano y denuncia que Estados Unidos prepara una agresión militar.