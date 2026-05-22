Marco Rubio afirma que Cuba es una amenaza para Estados Unidos y ve poco probable un acuerdo diplomático

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Sofia Ferreira Santos - BBC News

Cuba representa una “amenaza para la seguridad nacional” para Estados Unidos y la probabilidad de que se alcance un acuerdo pacífico “no es alta”, declaró este jueves el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio.

Sus comentarios se produjeron apenas un día después de que EE.UU. acusara al expresidente de Cuba Raúl Castro de homicidio por el derribo en 1996 de dos aviones, lo que provocó la muerte de cuatro ciudadanos estadounidenses.

Rubio señaló que la preferencia de Washington era “una solución diplomática”, pero advirtió que el presidente Donald Trump tenía el derecho y la obligación de proteger a su país frente a cualquier amenaza.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, acusó a Rubio de decir “mentiras” y sostuvo que la isla nunca ha representado una amenaza para EE.UU.

Rubio expresó en rueda de prensa que la diplomacia “sigue siendo” su “preferencia con Cuba”, pero agregó: “Solo estoy siendo honesto con ustedes, saben, la probabilidad de que eso ocurra, dadas las personas con las que tratamos en este momento, no es alta”.

El funcionario también acusó a Cuba de ser “uno de los principales patrocinadores del terrorismo en toda la región”, algo que Rodríguez negó de forma tajante en una publicación en X.

El canciller cubano criticó a Rubio por intentar “instigar una agresión militar” y acusó al gobierno de EE.UU. de atacar a su país de forma “implacable y sistemática”.

Cuba atraviesa una crisis de combustible agravada por un bloqueo petrolero efectivo de EE.UU., mientras enfrenta presión del gobierno de Trump para alcanzar un acuerdo.

Sus ciudadanos han experimentado apagones prolongados y escasez de alimentos en los últimos meses.

Rubio agregó que el país había aceptado una oferta de EE.UU. de ayuda humanitaria por US$100 millones.

Trump ha buscado repetidamente ejercer presión sobre Cuba y ha hablado abiertamente de derrocar al gobierno comunista.

La acusación del miércoles contra el expresidente cubano es vista por algunos como un antecedente similar a la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Trump en enero.

Sobre si su gobierno llevaría a Castro a EE.UU. para enfrentar los cargos —y cómo—, Rubio respondió a los periodistas: “No voy a hablar de cómo vamos a traerlo aquí; si estuviéramos intentando traerlo, ¿por qué le diría a los medios cuáles son nuestros planes al respecto?”.

El fiscal general interino, Todd Blanche, quien anunció los cargos en Miami el miércoles, declaró: “[EE.UU.] espera que se presente aquí, por su propia voluntad o de otra manera”.

Rubio anunció el jueves en X que EE.UU. había detenido a Adys Lastres Morera, hermana de una de los principales funcionarias de un conglomerado administrado por militares cubanos que controla gran parte de los sectores más lucrativos de la economía del país.

Lastres Morera residía en Florida “mientras también ayudaba al régimen comunista de La Habana”, alegó Rubio. Fue detenida por autoridades migratorias y permanecerá bajo custodia mientras se llevan a cabo los procedimientos de deportación.

Al hablar con periodistas en el Despacho Oval, Trump declaró que Cuba era un “país fallido” y que su gobierno estaba intentando ayudarlo “sobre una base humanitaria”.

El mandatario añadió que los cubano-estadounidenses “quieren regresar a su país” y ayudar a que la isla prospere.

“Otros presidentes han considerado esto durante 50, 60 años intentando hacer algo y parece que seré yo quien lo haga, así que estaría encantado de hacerlo”, afirmó Trump.

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