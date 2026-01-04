Panamá, 04 de enero del 2026

    ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA

    Marco Rubio dice que Estados Unidos puede trabajar mejor con Delcy Rodríguez que con Nicolás Maduro

    EFE
    Marco Rubio dice que Estados Unidos puede trabajar mejor con Delcy Rodríguez que con Nicolás Maduro
    Donald Trump publica una foto de él junto al secretario de Estado, Marco Rubio (d), siguiendo la operación "Resolución Absoluta", el operativo de Trump para derrocar a Maduro, en su red Truth Social. EFE/Trump en Truth Social

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este domingo que Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, es alguien con quien sí se puede negociar, a diferencia de Nicolás Maduro, quien rompía cualquier acuerdo establecido con Estados Unidos.

    Quién es Delcy Rodríguez, la poderosa vicepresidenta de Venezuela a quien el Tribunal Supremo de Justicia nombró sucesora de Maduro

    “La diferencia es que la persona que estaba a cargo (Maduro), aunque no legítimamente en el pasado, no era alguien con quien se pudiera trabajar. Simplemente no podíamos trabajar con él”, manifestó Rubio al canal CBS.

    “Él no es una persona que alguna vez haya cumplido alguno de los acuerdos que hizo”, manifestó el secretario.

    “Rompió todos los acuerdos que hizo, se burló de la Administración Biden (2021-2024) con el acuerdo que hicieron con él”, agregó.

    Rubio manifestó que Estados Unidos, que capturó ayer a Maduro en Caracas y lo llevó a una prisión en Nueva York, en la que enfrenta cargos de narcotráfico, le ofreció “múltiples ocasiones la oportunidad de retirarse de la escena de manera positiva”.

    El republicano recalcó que el líder chavista “eligió no hacerlo, pero su número dos (Rodríguez) ahora dirige el país”.

    “Su número dos es alguien con quien se puede trabajar”, aseguró.

    EFE

    Agencia de noticias


