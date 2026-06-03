Marco Rubio pide que haya una nueva comisión electoral en Venezuela ‘lo antes posible’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, urgió este miércoles a establecer “lo antes posible” las condiciones para la celebración de elecciones en Venezuela, incluida la creación de una nueva comisión electoral.

“Nos gustaría verla lo antes posible, pero recuerden que han pasado cinco meses (desde la captura de Nicolás Maduro), ni cinco años, ni 50 meses. Cinco meses no es mucho tiempo para un país que ha pasado por lo que ese país ha pasado, pero claramente necesitamos una nueva comisión electoral”, declaró en una audiencia ante la Cámara de Representantes.

El jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que el objetivo final de la política de la Administración de Donald Trump para Venezuela es que haya “unas elecciones multipartidistas, libres y justas”, aunque no ofreció una posible fecha para los comicios.

Rubio aseguró que se necesita “una prensa independiente para que haya elecciones libres y justas”, una condición que dijo va en la buena dirección pero no está totalmente completada.

También apuntó que “hay que dar espacio a los partidos políticos para que se organicen y se movilicen” y “se necesita una comisión electoral”.

Las últimas elecciones presidenciales en Venezuela se celebraron el 28 de julo de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, proclamó la reelección de Maduro sin presentar las actas electorales, aunque la oposición reivindicó la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, hoy asilado en España.

Desde la captura de Maduro, acusado de narcotráfico en Nueva York, la Administración de Donald Trump ha restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela y ha estrechado lazos con el Gobierno de la mandataria interina, Delcy Rodríguez, exvicepresidenta de Maduro.

Washington asegura que ejerce un tutelaje sobre el Gobierno de Rodríguez, que ha impulsado una reforma para liberalizar el sector petrolero y una amnistía para presos políticos.

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, que reside en Estados Unidos, anunció la semana pasada que regresará “pronto” a Venezuela y que quiere ser candidata presidencial en unas elecciones “limpias y libres”.