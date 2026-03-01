Panamá, 01 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    OPOSICIÓN

    María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela ‘en pocas semanas’

    EFE
    María Corina Machado afirma que regresará a Venezuela ‘en pocas semanas’
    La líder opositora venezolana, María Corina Machado, en su reciente visita a Washington, Estados Unidos. EFE

    La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó este domingo desde Estados Unidos que regresará a Venezuela “en pocas semanas” con el objetivo de “garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible”.

    En un mensaje en video difundido a través de redes sociales, Machado aseguró que quiere lograr un “gran acuerdo nacional” para lograr la gobernabilidad del país y prepararse para “una nueva y gigantesca victoria electoral”.

    “Para todo esto voy a regresar en pocas semanas a Venezuela. Quiero hacerlo como también lo desean cientos y miles de exiliados venezolanos en el mundo entero”, dijo.

    Machado denunció que el actual Gobierno venezolano “son los mismos que han torturado y perseguido. Encarcelado desaparecido asesinado, expropiado y mentido”.

    Señaló que durante su estancia en Estados Unidos ha mantenido muchas reuniones, incluido con el presidente, Donald Trump; el secretario de Estado, Marco Rubio; 17 senadores y 27 congresistas a quienes ha transmitido “el enorme potencial” que tendrá una “Venezuela democrática”.

    María Corina Machado salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Premio Nobel de la Paz tras pasar un año en la clandestinidad para evitar ser arrestada por el chavismo.

    En enero, tras el ataque de Estados Unidos a Venezuela en el que fue depuesto y capturado Nicolás Maduro, la líder opositora se trasladó a Washington y, desde entonces, ha repetido su deseo de poder volver a su país cuanto antes.

    Trump, por su parte, ha tejido una buena relación con el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro, porque asegura que está cumpliendo con todas sus demandas, incluida la apertura del sector petrolero venezolano para las empresas estadounidenses.

    Las últimas elecciones presidenciales celebradas en Venezuela fueron el 28 de julio de 2024, cuando la autoridad electoral controlada por el chavismo proclamó la victoria de Maduro para un tercer mandato, a pesar de que la oposición denunció un fraude y reivindicó una amplia victoria del candidato Edmundo González Urrutia, respaldado por Machado.

    EFE

    Agencia de noticias


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Papadimitriu culpa a sus padres y De Lima niega vínculos con testaferros en juicio Odebrecht. Leer más
    • Retiran mesas y sillas de restaurantes que ocupaban ilegalmente las plazas del Casco Antiguo. Leer más
    • ‘Marines’ de Estados Unidos llegan a Panamá para entrenamiento con estamentos de seguridad de Panamá. Leer más
    • Una imagen con historia: Torre y Caballero unen el pasado y presente de los Yankees. Leer más
    • Fiscalía realiza allanamiento en unas oficinas en Albrook y se lleva documentos de Panama Ports. Leer más
    • Martinelli pide la nulidad del juicio de Odebrecht utilizando una nota que la Cancillería le entregó cuando se estrenó el gobierno de Mulino. Leer más
    • Aumento de costos de laptops complica el proceso de licitación del Meduca. Leer más