María Corina Machado coordina su regreso a Venezuela con sus ‘aliados’, pero no da fecha

La opositora venezolana María Corina Machado dijo que su regreso a Venezuela se enmarca en su deseo de “continuar una lucha que ha sido cívica y organizada” y señaló que lo hará “de manera armoniosa y coordinada con sus aliados”.

“Caos son ellos, violencia son ellos, nosotros somos garantía de seguir de forma ordenada, con civismo. No confunda civismo con debilidad”, recalcó antes de remarcar que su objetivo es “acompañar a los venezolanos en esta lucha hasta el final”

“Los venezolanos han entendido que esta es una lucha importantísima para el país... Mi regreso a Venezuela será de manera armoniosa y coordinada con nuestros aliados”, declaró sin precisar una fecha y antes de insistir en que antes buscará “la alineación de todos los vectores, de todos los que quieren que Venezuela quiera avanzar con leyes claras”.