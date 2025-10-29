Panamá, 29 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    POLÍTICA

    María Corina Machado dice a Paz que comienza ‘una nueva era’ para Venezuela y Bolivia

    EFE
    María Corina Machado dice a Paz que comienza ‘una nueva era’ para Venezuela y Bolivia
    María Corina Machado

    La líder opositora de Venezuela María Corina Machado aseguró este martes al presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, que comienza “una nueva era de orden, justicia, prosperidad y libertad en democracia” para ambos países.

    “Querido presidente electo Rodrigo Paz, nuestras naciones han superado valientemente años de oscuridad, división y odio. Hoy, tanto en Bolivia como en Venezuela, hemos derribado definitivamente las barreras que buscaron dividir y confrontar a nuestros pueblos”, escribió Machado en X.

    En ese sentido, señaló que las dos naciones suramericanas “están unidas por un legado” que los “enorgullece y un futuro común” que los “inspira y moviliza”.

    Paz afirmó este martes que pondrá a su país del lado “de la democracia y la libertad”, con lo que respondió al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, quien lo acusó el lunes de cometer una agresión contra “países dignos” como Cuba, Nicaragua y Venezuela.

    Además, Paz expresó que Bolivia “representa esos valores (democracia y libertad)”, mientras que Maduro “representa todo lo contrario”.

    El lunes, el gobernante venezolano justificó que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) haya suspendido a Bolivia “ante la agresión descarada e injustificada” que supuestamente cometió Paz “contra tres países dignos: Cuba, Nicaragua y Venezuela, cumpliendo órdenes de embajada ‘gringa’ (estadounidense)”.

    Paz dijo hace unos días que no invitará a su investidura, prevista para el próximo 8 de noviembre, a los presidentes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, con los que el Gobierno de Luis Arce y antes el de Evo Morales (2006-2019) mantuvieron estrecha relación en las dos últimas décadas.

    En una entrevista con EFE, el presidente electo sostuvo que su Gobierno establecerá relaciones internacionales con países que “tengan la democracia como principio”.

    El mandatario chavista señaló que Paz “es un tipo antibolivariano, antisucrista (Antonio José de Sucre), procolonialista y proimperialista”.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Revocan visa a Héctor Brands; embajador de Estados Unidos recuerda que ‘las visas son un privilegio, no un derecho’. Leer más
    • Aprehenden a dos mujeres, familiares del dirigente del Suntracs, Jaime Caballero. Leer más
    • IMA: Conozca los puntos de venta de las agroferias para este lunes 27 y martes 28 de octubre. Leer más
    • Escándalo en Costa Rica: el abogado que visitaba el Palacio de las Garzas. Leer más
    • Tim Hortons celebra la apertura de su tercera sucursal en Vía España, Panamá.. Leer más
    • ‘¿Otra obra que se dañará en meses?’ Ciudadanos reaccionan a los $26.1 millones para la cinta costera y Amador. Leer más
    • DGI: juez ordena detención e imputa cargos a implicados en fraude a través de créditos fiscales. Leer más