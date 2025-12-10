María Corina Machado habría salido de Venezuela en una lancha hacia Curazao, reporta ‘Wall Street Journal’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La líder opositora venezolana María Corina Machado habría salido el martes de Venezuela en una lancha, rumbo a Curazao, para seguir su camino hacia Oslo, Noruega.

Machado era esperada este miércoles en Oslo para recibir el Premio Nobel de la Paz 2025, pero no pudo llegar, aunque informó que en las próximas horas estaría arribando a la capital noruega.

El diario Wall Street Journal fue el primero en informar de la salida de Machado de Venezuela en una lancha, citando a un funcionario estadounidense.

La organización del Nobel divulgó una conversación telefónica con Machado, en la que la líder opositora confirmó que estaba por abordar el avión que la llevaría a Noruega, y que estaba agradecida con la gente que arriesgo su vida para salir de Venezuela.

“Bueno, en lo personal, te lo haré saber, muchas cosas por las que tuvimos que pasar, y por tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo. Y estoy muy agradecido con ellos. Y esta es una medida de lo que este reconocimiento significa para el pueblo venezolano.”, afirmó Machado en la conversación.

Ana Corina Sosa, hija de la líder opositora, recibió el premio, el cual fue dedicado a todos los venezolanos.

“Hemos comenzado a cambiar el curso de la historia y a diferencia de cualquier acto de rebelión decidimos confiar en la gente y recorrer el país”, expresó Sosa en su discurso en la ceremonia del premio, agregando que decidieron luchar por el deseo de libertad que sigue vivo y nunca ha muerto.

Más temprano se había informado que Machado logró salir de Venezuela y que estaba en camino hacia Noruega para participar en otros actos que se tienen programados relacionados con el Premio Nobel de la Paz.

En la ceremonia de este miércoles, el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, le envió un mensaje a Nicolás Maduro para que acepte los resultados del pasado 28 de julio de 2024, que dieron como ganador de la Presidencia a Edmundo González Urrutia.