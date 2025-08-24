Panamá, 24 de agosto del 2025

    RÉGIMEN

    María Corina Machado llama a desobedecer convocatoria de alistamiento a la Milicia

    EFE
    María Corina Machado llama a desobedecer convocatoria de alistamiento a la Milicia
    Fotografía de archivo de la líder de la oposición venezolana María Corina Machado. EFE/ Ronald Peña

    La líder opositora venezolana María Corina Machado llamó este sábado a desobedecer la jornada de alistamiento de las “fuerzas milicianas” convocada para el fin de semana por el presidente Nicolás Maduro, en respuesta al patrullaje de buques que planteó Estados Unidos en el mar Caribe, cerca del país suramericano, para combatir el narcotráfico.

    Valla con recompensa por Maduro y Cabello aparece en la frontera de Colombia con Venezuela

    “Quieren utilizarte para aparentar fuerza, cuando la realidad es que se están desmoronando. Pretenden que tú salgas a defenderlos cuando ellos se esconden”, escribió Machado en su cuenta de X, junto a la petición: “Desobedece; ignóralos, déjalos solos”.

    Asimismo, la exparlamentaria destacó que “las plazas vacías de toda Venezuela hoy” reflejan, a su juicio, “el futuro que se aproxima”.

    La jornada de registro de milicianos fue convocada por Maduro en cada plaza Bolívar del país y en los cuarteles.

    Este sábado, EFE pudo constatar que simpatizantes del Gobierno venezolano se congregaron en varios puntos de Caracas para alistarse en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) e instaron a la población a sumarse a la cita que se extenderá, en principio, hasta el domingo.

    María Corina Machado llama a desobedecer convocatoria de alistamiento a la Milicia
    Personas participan en una jornada de alistamiento de la Milicia Bolivariana de Venezuela, este sábado en Caracas (Venezuela). EFE

    La alcaldesa del municipio Libertador, Carmen Meléndez, se sumó, acompañada por otras autoridades locales, a la actividad que se replicó, tal y como comprobó EFE, en otros lugares como la plaza La Pastora, también en el centro caraqueño.

    Según imágenes difundidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la jornada de alistamiento a la MNB, que está compuesta por civiles voluntarios y fue creada en 2009 por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), ocurrió además en varios estados de Venezuela, entre ellos, Lara, Bolívar, Táchira, Trujillo, Sucre y La Guaira.

    El pasado lunes, Maduro ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el país, luego de que Estados Unidos aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.

    Un día después, el martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Washington está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, lo que incluiría el envío de buques y soldados a aguas cerca de Venezuela.

    María Corina Machado llama a desobedecer convocatoria de alistamiento a la Milicia
    Una funcionaria de la Milicia Bolivariana de Venezuela inscribe a una persona durante una jornada de alistamiento este sábado, en Caracas (Venezuela). EFE

    El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, pidió no “caer en nerviosismo” frente al inicio de la jornada de alistamiento.

    Según el jefe castrense, la de este sábado es “una movilización del pueblo, voluntario, para registrarse en un cuerpo muy poderoso que ha creado la revolución bolivariana”, y que, aseguró, está “esparcido en todo el territorio nacional”.

    EFE

    Agencia de noticias


