María Corina Machado recibe atención médica tras fractura de vértebra y deja Oslo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La líder de la oposición de Venezuela y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, se está atendiendo con un especialista para su “pronta y total” recuperación de una fractura de vértebra, informó este miércoles el coordinador internacional del partido Vente Venezuela (VV), Pedro Urruchurtu, que confirmó la salida de la exdiputada de Oslo.

“María Corina Machado se encuentra bien y durante estos días está atendiendo citas médicas con un especialista en función de su pronta y total recuperación”, indicó Urruchurtu en un breve comunicado publicado en X.

Comunicado oficial:



María Corina Machado (@MariaCorinaYA) se encuentra bien y durante estos días está atendiendo citas médicas con un especialista en función de su pronta y total recuperación. Como ha confirmado el Primer Ministro de Noruega, ya no está en la ciudad de Oslo. — Pedro Urruchurtu Noselli (@Urruchurtu) December 17, 2025

Además, dijo que la exdiputada ya no se encuentra en Oslo, a donde viajó para recibir el Nobel de la Paz tras estar 11 meses en la clandestinidad en Venezuela.

El dirigente político no ofreció detalles de la ubicación actual de Machado.

El lunes, el medio noruego Aftenposten informó que la líder opositora se fracturó una vértebra durante su complicado viaje a Oslo.

De acuerdo a este medio, Machado fue reconocida en el Hospital Universitario de Ullevål de Oslo, donde los médicos detectaron varias lesiones, entre ellas una fractura en una vértebra.

Se cree que las lesiones se produjeron cuando huyó de Venezuela en un pequeño barco pesquero el lunes de la semana pasada, momento en el que había malas condiciones meteorológicas, con fuertes vientos y mucho oleaje.

La noticia fue confirmada también por Magalli Meda, portavoz de Machado, quien aseguró que la líder opositora regresará a Venezuela.

La lesión en la espalda no impidió a Machado realizar numerosas actividades durante su estancia en Oslo, entre ellas una visita al Parlamento noruego (Storting).

La nobel de la Paz llegó a Oslo en la madrugada del jueves tras viajar en secreto en barco a la isla caribeña de Curazao, desde donde voló a Noruega haciendo escala en Estados Unidos.

La dirigente venezolana no llegó a tiempo a la ceremonia de entrega del Nobel celebrada el miércoles y fue su hija, Ana Corina Sosa Machado, quien recibió el galardón en su nombre.