María Corina Machado respalda a Rodrigo Paz y pide defender la democracia en Bolivia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado expresó este jueves su “firme respaldo” al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y pidió a la comunidad internacional defender la democracia y el orden constitucional en ese país, donde ha habido protestas de sindicatos que exigen la renuncia del mandatario.

En un comunicado publicado en redes sociales, la exdiputada respaldó también al Gobierno “legítimamente electo por los bolivianos” y condenó “cualquier intento de desconocer el mandato popular, desestabilizar las instituciones democráticas y generar escenarios de confrontación que pongan en riesgo la gobernabilidad y la paz” de la nación andina.

“Lo que está en juego no es únicamente la estabilidad de un país, la defensa de la democracia en Bolivia es un asunto de seguridad y estabilidad de todo el hemisferio”, advirtió.

En ese sentido, hizo un llamamiento a los Gobiernos democráticos de las Américas, a los organismos regionales y a la comunidad internacional en general a activar “todos los mecanismos políticos, diplomáticos e institucionales a su alcance en defensa de la democracia, la legalidad y el orden constitucional boliviano”.

“La voluntad soberana de los ciudadanos debe ser respetada. No puede haber ambigüedad frente a quienes pretenden sustituir el mandato popular a través de la violencia, la coerción o la ruptura institucional”, expresó.

Machado se solidarizó con el pueblo boliviano y reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia y la libertad en el hemisferio.

La crisis en Bolivia ha golpeado, sobre todo, a la zona andina del país, donde entre mayo y junio se registraron 16 fallecimientos en el contexto del conflicto, 13 de ellos por no tener atención médica oportuna por los bloqueos de carreteras, un manifestante por un disparo durante un operativo policial y otros dos, según la Defensoría del Pueblo, en circunstancias aún no detalladas.

La Iglesia católica boliviana y la Defensoría del Pueblo convocaron este jueves a un “Pacto social por la paz y la reconciliación” para encontrar salidas concertadas al conflicto, impulsado por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos de La Paz Tupac Katari, que piden la renuncia de Paz, en el cargo desde hace siete meses.