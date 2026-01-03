Panamá, 03 de enero del 2026

    VENEZUELA

    María Corina Machado tras la captura de Maduro: ‘Hoy estamos preparados para tomar el poder’

    José González Pinilla
    María Corina Machado tras la captura de Maduro: ‘Hoy estamos preparados para tomar el poder’
    María Corina Machado. EFE

    La líder venezolana María Corina Machado aseguró este sábado, a través de un mensaje en sus redes sociales, que llegó la hora de que la soberanía popular y nacional rijan en Venezuela.

    “Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, afirmó, horas después del anuncio de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.

    Indicó que Maduro enfrenta a la justicia internacional por los “crímenes atroces cometidos contra los venezolanos” y contra ciudadanos de otras naciones.

    “Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el Gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley”, señaló.

    Machado recordó que el pueblo venezolano ha luchado durante años, lo ha entregado todo y que “ha valido la pena”.

    “Lo que tenía que pasar está pasando”, sostuvo.

    Afirmó que ha llegado la hora de los ciudadanos que arriesgaron todo por la democracia el 28 de julio de 2024.

    Recordó que Edmundo González Urrutia fue electo como legítimo presidente de Venezuela y que es quien debe asumir de inmediato el mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada.

    Pidió a la población mantenerse vigilante, activa y organizada hasta que se concrete la transición democrática. “Una transición que nos necesita a todos”, agregó.

    Además, exhortó a los venezolanos en el extranjero a movilizarse, activando a los gobiernos y a los ciudadanos del mundo.

    “En estas horas decisivas, reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos alerta y en contacto”, concluyó.

    José González Pinilla

