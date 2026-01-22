Panamá, 22 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    María Corina Machado y el hijo del sah se reúnen para tratar el futuro de Venezuela e Irán

    EFE
    María Corina Machado y el hijo del sah se reúnen para tratar el futuro de Venezuela e Irán
    Fotografía tomada de la cuenta oficial @MariaCorinaYA en la cuenta de la red social X de la líder opositora venezolana María Corina Machado (d) durante una reunión con Reza Pahlaví, hijo del último sah de Persia, en Washington (Estados Unidos). EFE/ @MariaCorinaYa

    La líder opositora venezolana María Corina Machado y Reza Pahlaví, hijo del último sah de Persia, se reunieron en Washington para abordar el futuro de Venezuela e Irán tras el derrocamiento del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y mientras se prolongan las protestas en contra de la República Islámica.

    “Intercambiamos perspectivas sobre nuestras respectivas luchas y unimos nuestros esfuerzos hacia un objetivo común: la liberación de Irán y Venezuela de la opresión”, informó este jueves Machado en su cuenta de la red X.

    La dirigente opositora venezolana se encuentra en Washington desde la semana pasada, cuando se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump, y le regaló su medalla del Premio Nobel de la Paz.

    Pahlaví, hijo mayor de Mohammad Reza Pahlaví, que reinó Irán hasta la revolución islámica de 1979, está exiliado en Estados Unidos y sostiene que cuenta con un plan para asumir el poder en Irán en caso de que caiga el régimen de los ayatolás.

    Machado aseguró que durante el encuentro expresó “su profunda admiración por el pueblo iraní, que continúa luchando por su futuro con inmenso coraje frente a la brutal represión”.

    Asimismo, denunció que la alianza entre el chavismo en Caracas y los ayatolás en Teherán “ha convertido a Venezuela en el epicentro de la influencia iraní, poniendo en peligro la seguridad de todo el continente americano”.

    “La supervivencia de estos regímenes no solo es una tragedia para nuestros ciudadanos, quienes exigen democracia de forma abrumadora, sino una amenaza directa a la estabilidad global y a Estados Unidos”, apuntó.

    Aunque Trump ha excluido por ahora a Machado del proceso de transición en Venezuela, respaldando al gobierno encabezado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras recibir el obsequio del Nobel declaró que le gustaría “involucrarla” en el futuro del país.

    Por su parte, la Administración de Trump no ha respaldado públicamente el plan de gobierno propuesto por Pahlaví en caso de que las protestas en Irán derroquen a la República Islámica.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados: Todo lo que debe conocer para recibir los Cepanim. Leer más
    • Técnico de Bolivia dice que la selección de Panamá es ‘de muchísimo respeto’. Leer más
    • Riccardo Francolini pactó un acuerdo de pena, para librarse del juicio de los sobornos de Odebrecht. Leer más
    • Agroferias del IMA: puntos de venta para este miércoles 21 de enero. Leer más
    • IMA anuncia lugares de venta de las Agroferias para el jueves 22 y viernes 23 de enero. Leer más
    • Becas Ifarhu: beneficiarios tienen hasta fin de mes para entregar requisito clave. Leer más
    • Juan Diego Vásquez denuncia deudas millonarias y contratos en el aire en el manejo de la basura en San Miguelito. Leer más