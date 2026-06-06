Panamá, 06 de junio del 2026
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    Reunión virtual

    María Corina Machado y Fujimori conversan sobre caminos políticos ‘que hay que evitar’

    EFE
    María Corina Machado y Fujimori conversan sobre caminos políticos ‘que hay que evitar’
    María Corina Machado y Keiko Fujimori. EFE

    La líder opositora venezolana María Corina Machado mantuvo una reunión virtual con la candidata derechista peruana Keiko Fujimori, a quien advirtió de los peligros de modelos como los de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y afirmó que Perú está en un momento histórico para avanzar hacia ruta a la libertad.

    “Hoy tuve una emotiva llamada con María Corina Machado, premio Nobel de la Paz por su admirable lucha en la defensa de la libertad y la democracia en Venezuela. La historia nos da poderosas lecciones de los caminos que hay que seguir y aquellos que hay que evitar, como lo que sucedió con la Venezuela de Chávez y Maduro”, indicó Fujimori en redes sociales.

    La candidata, que se juega este domingo en las urnas la Presidencia de Perú frente al izquierdista Roberto Sánchez, compartió este viernes en sus redes sociales un breve mensaje y un video en el que se muestra parte de la videollamada que mantuvo con Machado.

    Agregó que el modelo de Chávez “llegó prometiendo prosperidad para todo el pueblo y terminó repartiendo miseria, inseguridad y expulsó a millones de venezolanos de su propio país”.

    “En nuestro país, este 7 de junio tenemos la oportunidad y la responsabilidad de defender nuestra democracia, nuestra prosperidad y el futuro de nuestros hijos frente a quienes, disfrazados de demócratas, quieren arrebatarnos todo”, sostuvo Fujimori.

    Explicó a Machado que está trabajando para que la población emita un voto consciente y entienda que las elecciones no se tratan sobre ella, sino de “defender la constitución, las leyes, un sistema económico de aperturas y el futuro de todos los peruanos”.

    En el video, Machado dice que sistemas como el de su país se alían con las redes criminales y penetran en las instituciones, las destruyen y el resultado “es siempre el mismo, miseria y violencia”.

    “Es un momento histórico para que el Perú aproveche para avanzar y encausar una ruta de prosperidad y libertad. Ustedes en el Perú tienen los mejores testigos y son por supuesto nuestros migrantes”, dijo Machado en referencia a los 1,6 millones de venezolanos que viven en el país andino.

    Este jueves, Fujimori y Sánchez cerraron en Lima sus respectivas campañas en un país que se debate entre devolver al fujimorismo al gobierno o reivindicar un proyecto de izquierda tras el truncado gobierno de Pedro Castillo (2021-2022).

    Ambos candidatos celebraron sus mitines finales de campaña en la capital Lima, enfocados en convencer a los indecisos, que serán claves hasta última hora para decantar la elección, después de que circulase este jueves de manera privada un sondeo que marca un empate técnico entre ambas opciones, con una mínima ventaja para el izquierdista.

    EFE

    Agencia de noticias


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