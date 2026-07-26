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    Autopista Donald Trump

    Marruecos bautiza con el nombre de Donald Trump una autopista de 1,055 kilómetros

    Donald Trump agradeció al rey Mohamed VI que Marruecos bautizara con su nombre una autopista de 1,055 kilómetros, un homenaje vinculado al reconocimiento estadounidense del Sáhara Occidental en 2020.

    EFE
    Marruecos bautiza con el nombre de Donald Trump una autopista de 1,055 kilómetros
    La construcción de la autopista Tiznit–Dajla se inició en 2015.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció este domingo al rey Mohamed VI de Marruecos que haya dado su nombre a la autopista de 1,055 kilómetros que une Tiznit, en el sur del país, con Dajla, en el extremo meridional del Sáhara Occidental, y calificó ese homenaje de “gran honor”.

    Según un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump expresó también su deseo de recorrer en algún momento la totalidad de esta “gran autopista”. “Espero que sea pronto”, precisó.

    El gesto de Marruecos de bautizar la autopista, con una inversión de 1,000 millones de dólares, con el nombre de Trump responde a la decisión que tomó el presidente de Estados Unidos en diciembre de 2020, durante su primer mandato (2017-2021), de reconocer el Sáhara Occidental -reivindicado por el Frente Polisario- como territorio marroquí.

    La nueva autopista, que parte de la ciudad marroquí de Tiznit, situada a unos 600 kilómetros al sur de Rabat, recorre casi todo el Sáhara de norte a sur y atraviesa su capital, El Aaiún.

    Junto a su mensaje en Truth Social, Trump difundió un vídeo en el que recordó que en 1777 Marruecos se convirtió en la primera nación en reconocer a los Estados Unidos y que, nueve años después, ambos países rubricaron el Tratado de Paz y Amistad, que sentó las bases de lo que sigue siendo la relación diplomática “ininterrumpida más antigua” en la historia de su país.

    La Autopista Presidente Donald J. Trump, una de las más largas de África, crea, según el vídeo, una “nueva continuidad a lo largo de las provincias meridionales de Marruecos, enlazando el Marruecos atlántico con su extensión natural africana”.

    Añadió que en el marco de la Iniciativa Real de Marruecos para que los estados del Sahel tengan acceso al Atlántico, la nueva autopista marroquí refuerza el vínculo entre este océano y esos países y consolida las provincias del Sáhara como puerta estratégica entre África y el mundo.

    La construcción de la autopista Tiznit–Dajla se inició en 2015 en el marco del programa real destinado al desarrollo de las provincias del sur y del Sáhara. La obra se completó y la vía entró en pleno funcionamiento a mediados de 2025.

    EFE

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