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    Marruecos intercepta una embarcación con 200 migrantes que intentaban llegar a Canarias

    EFE
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    Marruecos intercepta una embarcación con 200 migrantes que intentaban llegar a Canarias
    Las Fuerzas Armadas no precisaron el origen de los migrantes y reportaron que fueron entregados a la Gendarmería Real. Captura de imagen tomada de X

    Unidades de la Marina Real de Marruecos interceptaron este sábado una embarcación en la que viajaban 201 personas que intentaban llegar de forma irregular a las Islas Canarias (España).

    Un comunicado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Reales indicó que la embarcación fue interceptada a 185 kilómetros al suroeste de Dajla (Sáhara Occidental).

    Las personas rescatadas, entre ellas mujeres y menores, fueron trasladadas al pueblo pesquero de Roc-Chico, unos 190 km al suroeste de Dajla, agregó la fuente.

    Las Fuerzas Armadas no precisaron el origen de los migrantes y apuntaron que, tras recibir la atención necesaria a bordo, fueron entregados a la Gendarmería Real para los “trámites administrativos habituales.

    La ruta de África Occidental a Canarias es una de las más utilizadas por las mafias de tráfico de personas.

    Hasta el pasado 15 de agosto, se contabilizaron cerca de 5,000 llegadas a las islas españolas, una caída próxima al 60 % frente al mismo periodo del ejercicio anterior.

    Pese a la reducción de arribos, la ONG Caminando Fronteras estima que, entre enero y mayo, al menos 635 personas murieron o desaparecieron en la ruta atlántica.

    EFE

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