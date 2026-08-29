Marruecos intercepta una embarcación con 200 migrantes que intentaban llegar a Canarias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Unidades de la Marina Real de Marruecos interceptaron este sábado una embarcación en la que viajaban 201 personas que intentaban llegar de forma irregular a las Islas Canarias (España).

Un comunicado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Reales indicó que la embarcación fue interceptada a 185 kilómetros al suroeste de Dajla (Sáhara Occidental).

Las personas rescatadas, entre ellas mujeres y menores, fueron trasladadas al pueblo pesquero de Roc-Chico, unos 190 km al suroeste de Dajla, agregó la fuente.

🇲🇦🇪🇸🇮🇨| La Marine Royale 🇲🇦 a procédé à l'interception ce samedi de bateaux, à 185 km au sud-ouest de Dakhla, transportant 201 clandestins subsahariens, qui se dirigeaient vers les îles Canaries 🇮🇨. https://t.co/tqopmutQCD pic.twitter.com/RuZfwld1JL — Morocco Intel (@MoroccoIntel) August 29, 2026

Las Fuerzas Armadas no precisaron el origen de los migrantes y apuntaron que, tras recibir la atención necesaria a bordo, fueron entregados a la Gendarmería Real para los “trámites administrativos habituales.

La ruta de África Occidental a Canarias es una de las más utilizadas por las mafias de tráfico de personas.

Hasta el pasado 15 de agosto, se contabilizaron cerca de 5,000 llegadas a las islas españolas, una caída próxima al 60 % frente al mismo periodo del ejercicio anterior.

Pese a la reducción de arribos, la ONG Caminando Fronteras estima que, entre enero y mayo, al menos 635 personas murieron o desaparecieron en la ruta atlántica.