Más de 100 venezolanos retornan voluntariamente a su país en primer vuelo directo desde Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La operación aérea coordinada entre ambos gobiernos y respaldada por Estados Unidos facilitó la repatriación de 134 ciudadanos desde la base de Panamá Pacífico, eliminando la escala previa por Colombia.

Panamá ejecutó la madrugada de este viernes 22 de mayo el primer vuelo humanitario directo de retorno voluntario con destino a Caracas, Venezuela, informó el Servicio Nacional de Migración (SNM).

A diferencia de los operativos anteriores, que requerían una triangulación o tránsito terrestre a través de Colombia, esta histórica frecuencia aérea conectó de forma directa a ambas naciones para repatriar a 134 venezolanos en condición de vulnerabilidad.

Panamá realiza primer vuelo humanitario de retorno voluntario hacia Venezuela.



Video: Cortesíahttps://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/W9JSdqQGne — La Prensa Panamá (@prensacom) May 22, 2026

El vuelo despegó desde el hangar de la Base Aérea Aeronaval Teniente Octavio Rodríguez Garrido, en Panamá Pacífico, transportando a un grupo familiar cohesionado que incluyó a 58 hombres, 31 mujeres y 45 menores de edad.

Todos “viajaron acompañados de sus familiares, como parte de una iniciativa orientada a promover la reunificación familiar y brindar asistencia humanitaria a personas en condición de vulnerabilidad”, señala la entidad.

Panamá realiza histórico primer vuelo humanitario de retorno voluntario hacia Venezuela. SNM

Cooperación binacional y apoyo de Estados Unidos

El informe indica que este operativo es el resultado de un acercamiento diplomático y logístico entre las administraciones de Panamá y Venezuela. Señala que el objetivo central de este esfuerzo conjunto es institucionalizar mecanismos que fomenten una migración ordenada, segura y regular, priorizando la reunificación familiar en un entorno digno.

Asimismo, las autoridades panameñas confirmaron que esta repatriación directa se ejecuta bajo el paraguas del Memorándum de Entendimiento suscrito con el Gobierno de los Estados Unidos. Dicho acuerdo busca mitigar el impacto de los flujos migratorios irregulares en el continente mediante el financiamiento y la asistencia técnica en procesos de retorno asistido.

Panamá realiza histórico primer vuelo humanitario de retorno voluntario hacia Venezuela. SNM

Un cambio en la ruta de repatriación

Hasta la fecha, las devoluciones o retornos voluntarios de ciudadanos venezolanos desde Panamá enfrentaban complejidades logísticas que obligaban a canalizar los traslados vía Colombia o mediante costosas rutas comerciales con escalas múltiples.

El establecimiento de este canal directo agiliza los tiempos de traslado, reduce el desgaste físico y emocional de los pasajeros vulnerables y optimiza los recursos de seguridad del Estado panameño, sostiene el SNM.

La entidad destaca que este vuelo sienta un precedente para futuras operaciones humanitarias. La institución reiteró su compromiso de mantener una política migratoria responsable y respetuosa de los derechos humanos, asegurando que cada uno de los pasajeros abordó la aeronave bajo el principio de estricta voluntariedad.