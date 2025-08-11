Panamá, 11 de agosto del 2025

    |
    ABREN INVESTIGACIÓN

    Más de 1,000 evacuados en el norte de España por incendios

    Agence France-Presse (AFP)
    Fotograma tomado de un video cedido por la Unidad Militar de Emergencias (UME) el 10 de agosto de 2025, de bomberos que tratan de apagar un incendio en Orallo, noroeste de España. AFP

    Más de 1,000 personas fueron evacuadas el domingo en el norte de España por incendios forestales impulsados por altas temperaturas y fuertes vientos, indicaron autoridades locales.

    Unas 400 personas fueron desplazadas en y alrededor del pueblo de Carucedo, y otras 700 de varios pueblos y en el sitio de las Médulas, reconocido por la UNESCO, una antigua mina de oro de los tiempos romanos, indicaron oficiales locales.

    El jefe del gobierno regional de Castilla y León, Alfonso Manueco, dijo que expertos sospechan que varios focos fueron provocados por pirómanos.

    “Según apuntan los expertos, varios de ellos podrían ser provocados. Vamos a ser implacables con los autores de estos atentados contra la vida y la seguridad de las personas y de nuestro patrimonio”, añadió en X.

    Se desplegaron 60 soldados y 20 vehículos en el área, que se unieron a una amplia operación que incluye aviones y excavadoras.

    También se registran incendios en Galicia y Navarra, en el norte del país, que experimenta altas temperaturas de hasta 40 grados en algunas regiones.

    El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, dijo en X que sigue de cerca los incendios y agradeció el esfuerzo de los equipos de emergencia.

    Agence France-Presse (AFP)


