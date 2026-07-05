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    Damnificados

    Más de 10,700 personas permanecen en 79 campamentos tras terremotos en Venezuela

    EFE
    Más de 10,700 personas permanecen en 79 campamentos tras terremotos en Venezuela
    Personas buscan ropa en un campamento frente a edificios colapsados por los terremotos este martes, en La Guaira (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

    Un total de 10,702 personas se encuentran alojadas en 79 campamentos transitorios que fueron habilitados tras los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, informó este domingo el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, en su canal de Telegram.

    El reporte, con corte a las 6:00 hora local (10:00 GMT) de este 5 de julio, detalla que la infraestructura de emergencia cuenta con una capacidad instalada de 14,599 plazas, lo que deja un margen de disponibilidad para seguir atendiendo a la población afectada.

    El estado más devastado por los terremotos, La Guaira, registra la mayor concentración de ciudadanos bajo resguardo, con 6,655 personas distribuidas en 20 campamentos. De estos centros, el Gobierno aseguró que 11 se encuentran en “proceso de ampliación”.

    Más de 10,700 personas permanecen en 79 campamentos tras terremotos en Venezuela
    Personas caminan este sábado frente a edificios afectados por los terremotos ocurridos en la zona de Caraballeda, en La Guaira (Venezuela). EFE/ Raúl Martínez

    Por su parte, en Caracas, la capital del país, se han activado 37 campamentos transitorios que cuentan con una capacidad total de 8,078 plazas, de las cuales 3,234 están ocupadas por los afectados.

    En el estado de Miranda (norte, cercano a Caracas), se mantienen operativos 22 campamentos con una capacidad instalada para 1,787 plazas, albergando de momento a 813 personas.

    “Gracias al esfuerzo articulado entre el Gobierno nacional, organismos internacionales, sectores privados y la comunidad, estamos acondicionando cada instalación para garantizar espacios dignos a las familias”, subrayó el ministro de Educación.

    Tras 11 días del doble terremoto que sacudió Venezuela, las labores se concentran este domingo en la remoción de escombros de los edificios colapsados en La Guaira, mientras las operaciones de búsqueda y rescate disminuyen a medida que pasan los días.

    Hasta ahora, al menos 2,954 personas han fallecido y 16,592 han resultado heridas, según el último reporte del Gobierno, que sigue sin actualizar la cifra de desaparecidos, que se mantiene en 157 desde el pasado 25 de junio.

    EFE

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