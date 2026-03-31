Panamá, 31 de marzo del 2026

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    Refugiados

    Más de 200,000 personas han cruzado de Líbano a Siria en un mes de guerra, según ACNUR

    EFE
    Más de 200,000 personas han cruzado de Líbano a Siria en un mes de guerra, según ACNUR
    Una foto de archivo de ciudadaron sirios que regresan a su país. EFE

    Más de 200,000 personas han cruzado de Líbano a Siria entre el 2 y el 27 de marzo, en su mayoría refugiados sirios, indicó este martes la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

    La gran mayoría (unos 180,000) son refugiados sirios que regresan a su país, aunque también han huido por esa vía más de 28,000 libaneses, señaló en rueda de prensa la representante de ACNUR en Siria, Aseer Madaien.

    “Llegan exhaustos, traumatizados y con muy pocas pertenencias”, relató la fuente de ACNUR, quien indicó que a mediados de marzo se registró el mayor pico de llegadas, especialmente de familias procedentes de los suburbios del sur de Beirut y la parte meridional del Líbano.

    Según ACNUR, la mitad de los sirios entrevistados tras este éxodo tienen intención de quedarse permanentemente e Siria a pesar de los desafíos económicos y la limitación de los servicios, uniéndose a los cerca de tres millones que han regresado desde la caída del régimen de Bachar al Asad en diciembre de 2024.

    “Han vuelto a su país de origen después de haber sufrido mucho, y ahora sólo esperan que la situación aquí sea mejor”, señaló Madaien, quien recordó que ACNUR necesita unos 324 millones de dólares para sus operaciones de apoyo a estas comunidades en 2026, aunque por ahora ha recibido menos del 30 % de la financiación.

    EFE

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