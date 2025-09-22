Panamá, 22 de septiembre del 2025

    Más de 400 artistas de Hollywood hacen llamado a defender la libertad de expresión en Estados Unidos

    EFE
    Fotografía de archivo del 10 de marzo de 2024 del presentador Jimmy Kimmel hablando durante la ceremonia 96 de los Premios de la Academia en Los Ángeles. EFE

    Más de 400 artistas, entre los que se cuentan legendarias estrellas de Hollywood, se unieron este lunes a la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) para defender el derecho a la libertad de expresión en Estados Unidos, en respuesta a la suspensión del programa del comediante Jimmy Kimmel.

    En una carta abierta, que busca apoyo de la opinión pública, estrellas como Ben Affleck, Jennifer Aniston, Robert De Niro, Selena Gómez, Tom Hanks, Ben Stiller, Meryl Streep y Kerry Washington, advirtieron que los estadounidenses “jamás debemos aceptar” las amenazas gubernamentales a nuestra libertad de expresión.

    La misiva se da cinco días después de que el programa de Kimmel, uno de los más populares de la televisión nocturna del país, fuera suspendido indefinidamente por la cadena ABC a causa de los comentarios realizados por este sobre el asesinato del activista ultraconservador Charlie Kirk.

    La cancelación a Kimmel se dio horas después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, sugirió que el Gobierno podría tomar medidas contra las filiales de la cadena que transmitían el programa del comediante.

    La carta afirma que los intentos de presionar a artistas, periodistas y otras personas con represalias por sus expresiones “atacan la esencia” de lo que significa vivir en un país libre.

    “Independientemente de nuestra afiliación política, o de si participamos o no en política, todos amamos a nuestro país… Compartimos la convicción de que quienes ostentan el poder nunca deben silenciar nuestras voces, porque si le sucede a uno de nosotros, nos sucede a todos”, reza la carta.

    Entre los cientos de firmantes se destacan figuras latinas como Pedro Pascal y Diego Luna.

    Anthony D. Romero, director ejecutivo de la ACLU, comparó el silenciamiento de Kimmel y la presión ejercida a medios de comunicación mediante demandas y amenazas a sus licencias evocan el macartismo, el periodo de los años 40 y 50 del pasado siglo en el que el temor al comunismo soviético impulsó una campaña de represión política, delaciones y control ideológico que sofocó al mundo de las artes y en general a la sociedad estadounidense.

    “Debemos recordar, sin embargo, que el senador (Joseph) McCarthy fue finalmente neutralizado una vez que los estadounidenses se movilizaron y le plantaron cara. Debemos hacer lo mismo hoy porque, juntos, nuestras voces son más fuertes y, juntos, lucharemos para ser escuchados”, subrayó.

    EFE

    Agencia de noticias


