Panamá, 08 de enero del 2026

    Emergencia ambiental

    Más de cuatro mil hectáreas arrasadas por los incendios en la Patagonia argentina

    EFE
    Fotografía que muestra una zona afectada por los incendios forestales este miércoles, en el Hoyo provincia de Chubut (Argentina). EFE

    Los incendios forestales en la Patagonia argentina continuaron expandiéndose en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Río Negro y han dejado ya un saldo de más de 4,000 hectáreas, según datos oficiales.

    De acuerdo con la Agencia Federal de Emergencias, desde principios de diciembre los incendios forestales quemaron más de 4,000 hectáreas de bosques y viviendas en la Patagonia, incluidos sectores de parques nacionales.

    Un hombre toma una fotografía de los incendios forestales. EFE

    Los reportes oficiales registran al menos tres focos de incendios forestales activos en la zona: Puerto Patriada (El Hoyo) y el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut; la zona de Túnel Inferior en el Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz; y el vertedero municipal de Bariloche, en Río Negro.

    El intendente de El Hoyo, César Salamín, informó este miércoles -en una conferencia de prensa junto al gobernador de Chubut, IgnacioTorres, y el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli- que son más de 2,000 las hectáreas que fueron afectadas en la zona.

    Fotografía que muestra una zona afectada por los incendios forestales este miércoles, en el Hoyo provincia de Chubut (Argentina). EFE

    En tanto, el gobernador provincial explicó que el operativo para controlar el incendio cuenta con más de 300 personas entre combatientes y equipos de apoyo, además de medios aéreos, y denunció que al menos dos de los focos fueron intencionales.

    En el Parque Nacional Los Alerces más de 50 personas trabajan en las tareas de combate.

    El Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, es otro de los focos activos y registra hasta el momento más de 340 hectáreas afectadas, sobre todo pastizales, arbustos y matorrales.

    Una mujer observa los incendios forestales. EFE

    El foco activo en Bariloche se desencadenó este martes y por el momento no ha generado daños significativos.

    El Ministerio de Seguridad Nacional expresó este miércoles que la Agencia Federal de Emergencias trabaja en distintos puntos de la Patagonia con aviones hidrantes, helicópteros, brigadistas y bomberos para intentar contener los incendios y advirtió que en una de las zonas afectadas se identificó la presencia de acelerantes, “lo que confirma la intencionalidad del hecho”.

    Fotografía que muestra una zona afectada por los incendios forestales este miércoles, en el Hoyo provincia de Chubut (Argentina). EFE

