    Más de dos mil vuelos cancelados en Estados Unidos en un día por el cierre del Gobierno

    EFE
    Vuelos retrasados. EFE

    Más de dos mil vuelos fueron cancelados este domingo en Estados Unidos por la escasez de controladores aéreos provocada por el cierre del Gobierno federal, que cumple 40 días.

    Estados Unidos supera por segundo día los mil vuelos cancelados por el cierre del Gobierno

    De acuerdo con el portal de seguimiento Flightaware, ya se han registrado 2.225 vuelos cancelados a lo largo de la jornada y 7.522 han sufrido retrasos.

    Los aeropuertos más afectados son el de Atlanta, Newark, LaGuardia, y el Internacional de Chicago.

    Delta, SkyWest, Republic y American Airlines son las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones han registrado.

    Según reportó la cadena CNN, más de quince centros de control a lo largo del país han informado de escasez de controladores.

    Las zonas más afectadas son Nueva York, Washington DC, Atlanta, Nashville, Dallas y Chicago.

    La escasez de controladores aéreos ha provocado que el Departamento de Transportes ordenara reducir hasta en un 10 % el tráfico aéreo en el país, recortes que podría aumentar hasta un 20 % si la situación no mejora para la próxima semana, según explicó el Gobierno.

    El secretario de Transportes, Sean Duffy, alertó este domingo que la situación puede empeorar a medida que se alargue el cierre del Gobierno, y más si se acerca al fin de semana de Acción de Gracias, que se celebra el último jueves de este mes.

    Tanto el viernes, como el sábado, los días en los que se ha aplicado esta reducción del tráfico aéreo, la cifra de los vuelos cancelados superó los mil.

    Duffy aseguró también que el ritmo al que los controladores se estaban dando de baja era cada vez mayor.

    Los controladores aéreos son trabajadores esenciales, por lo que aunque no reciban su salario están llamados a presentarse en sus puestos de trabajo.

    Sin embargo, unos 2,000 controladores aéreos se han dado de baja alegando diferentes motivos.

    El secretario avanzó que esperan que todo empeore de no desbloquear la situación antes del martes, cuando está previsto un nuevo pago a los controladores que no llegará si no se abre el Gobierno.

    El Senado se mantiene en sesión durante todo el fin de semana para intentar llegar a un acuerdo que ponga fin al cierre más largo de la historia del país.

    EFE

    Agencia de noticias


