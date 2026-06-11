Panamá, 11 de junio del 2026
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    Violencia

    Matan a 5 policías en Michoacán en vísperas de la inauguración del Mundial en México

    BBC News Mundo
    Matan a 5 policías en Michoacán en vísperas de la inauguración del Mundial en México
    Las autoridades desconocen la identidad de los agresores que atacaron a la policía. / Getty Images

    Redacción - BBC News Mundo

    Cinco policías mexicanos murieron a tiros y otros cinco resultaron heridos en el estado de Michoacán el miércoles, un día antes de que se celebre la inauguración del Mundial en Ciudad de México.

    Las autoridades locales informaron que los agentes fueron atacados por agresores desconocidos en una región indígena de Michoacán, en el oeste de México, afectada por la violencia de los carteles del narco.

    La camioneta en la que viajaban los funcionarios policiales fue acribillada a balazos, según las imágenes obtenidas por la agencia de noticias AFP.

    El ataque tuvo lugar en el municipio de Nahuatzen, una región habitada por el pueblo purépecha donde opera el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

    Esta organización es conocida como el cartel más poderoso de México y uno de los grupos criminales más violentos del mundo.

    Su líder, Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”, murió en febrero durante una operación del ejército mexicano.

    Previamente, el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en noviembre de 2025 provocó una ola de rechazo y cuestionamientos contra el gobierno federal.

    Manzo, de 40 años, le había pedido al gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, apoyo para enfrentar al crimen organizado en Michoacán.

    Morelia, la capital del estado, se encuentra a 300 kilómetros tanto de Ciudad de México como de Guadalajara, dos de las ciudades que serán sede del Mundial 2026.

    El Departamento de Seguridad del estado afirmó que la policía busca a los autores del ataque.

    Por el momento, el gobierno de México insiste en que no hay ninguna amenaza contra la seguridad de los aficionados que acudan a los partidos de fútbol.

    México será anfitrión del Mundial junto con Canadá y Estados Unidos.

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