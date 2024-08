Mayor bloque opositor venezolano rechaza la ‘persecución política’ contra González Urrutia

Escuchar audio noticia

El mayor bloque opositor de Venezuela -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- rechazó este jueves la “persecución política” contra su abanderado, Edmundo González Urrutia, luego de que la Fiscalía citara, por tercera vez, al líder antichavista para comparecer este viernes por una investigación relacionada con la denuncia de fraude electoral hecha por esa coalición.

“No pretendan convertir en delito el legítimo reclamo de que los resultados oficiales del CNE (Consejo Nacional Electoral) se ajusten a la voluntad expresada por el pueblo de Venezuela el 28 de julio”, expresó la PUD, que insiste en la “avasallante” victoria que -afirma- obtuvo González Urrutia en los comicios celebrados ese día.

El Ministerio Público (MP, Fiscalía) investiga la página web donde la PUD asegura haber publicado “el 83.5% de las actas” electorales –recabadas por testigos y miembros de mesa– para sustentar su denuncia de fraude, documentos que el Gobierno señala como “falsos”.

Por ello, el ente fiscal ha citado al abanderado de la PUD –en primera instancia para este lunes y, al no asistir, lo convocó para el martes, cuando tampoco se presentó– por “la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración”.

En un comunicado, la plataforma opositora aseveró que las “actas de escrutinio” que están publicadas en la página web fueron “expedidas por las máquinas del CNE” y obtenidas por sus “testigos en las mesas de votación, todo de conformidad con lo previsto en la normativa legal vigente”.

“Digitalizar y resguardar las actas de escrutinio, que por derecho nos corresponden, no es un delito. Nada se opone, además, a que dichas actas, posterior al primer anuncio de resultados por parte del CNE, se publiquen para conocimiento y verificación de la ciudadanía, tarea que no estuvo a cargo de Edmundo González Urrutia y que, en todo caso, no representa delito alguno”, expresó la PUD.

Asimismo, recordó que el CNE “aún no ha dado cumplimiento a sus deberes constitucionales de presentar resultados desglosados por mesa de votación”, pese a que estaba contemplado en el cronograma.

El pasado domingo, el exembajador expresó que el MP lo “pretende someter a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos”.

A su juicio, el fiscal general, Tarek William Saab, “se ha comportado, reiteradamente, como un acusador político”, ya que -aseveró- “condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso”.

El MP advierte que, de no asistir nuevamente en la fecha indicada, le será “librada una orden de aprehensión respectiva”, al considerar que se “encuentra en presencia de peligro de fuga”.