Panamá, 04 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    OPERACIÓN RESOLUCIÓN ABSOLUTA

    Medios de Estados Unidos no dieron información previa del ataque a Venezuela por pedido del Gobierno

    EFE
    Medios de Estados Unidos no dieron información previa del ataque a Venezuela por pedido del Gobierno
    Donald Trump publica una foto de él junto al secretario de Defensa Pete Hegseth (i), siguiendo la operación "Resolución Absoluta", el operativo de Trump para derrocar a Maduro, en su red Truth Social. EFE/Trump en Truth Social

    Los periódicos The New York Times y The Washington Post se enteraron del ataque militar secreto de Estados Unidos en Venezuela poco antes de que comenzara, pero se abstuvieron de publicar la información a petición del Gobierno Trump para evitar poner en peligro a las tropas estadounidenses, según informó este sábado el medio especializado Semafor.

    +info

    Estas son las primeras imágenes de Nicolás Maduro tras su llegada a Nueva YorkQuién es Delcy Rodríguez, la poderosa vicepresidenta de Venezuela a quien el Tribunal Supremo de Justicia nombró sucesora de MaduroNicolás Maduro y su esposa arriban en un avión militar en Nueva York

    El ataque ocurrido en la madrugada del sábado en varios estados y la capital de Venezuela, Caracas, fue confirmado en un mensaje de Truth Social por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, casi tres horas después de que se reportaran explosiones en las redes sociales.

    CBS fue el primer medio en informar que el ataque había sido ordenado por el mandatario estadounidense, citando fuentes de la Casa Blanca.

    De acuerdo a Semafor, los dos rotativos mantuvieron una antigua política para no revelar información que ponga en peligro la seguridad de las fuerzas estadounidenses.

    En la rueda de prensa desde su residencia de Mar-a-Lago sobre el ataque en el que fue capturado el presidente venezolano, Nicolás Maduro, tanto el mandatario estadounidense, como el secretario de Guerra, Pete Hegseth, destacaron la precisión del operativo que no dejó ninguna baja entre las fuerzas estadounidenses que lo ejecutaron.

    El Congreso de Estados Unidos no habría sido avisado con anticipación sobre el ataque en el que se capturó a Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, lo que ha causado una oleada de críticas contra la Casa Blanca, en su mayoría de parte de los legisladores demócratas.

    EFE

    Agencia de noticias


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Pagos a jubilados y pensionados 2026: fechas por ACH y cheque según la CSS. Leer más
    • Urgente: Reportan bombardeo sobre varios puntos en Caracas, Venezuela. Leer más
    • Concurso General de Becas Ifarhu: los requisitos que debe cumplir para participar. Leer más
    • Concurso General de Becas 2026: Ifarhu abre convocatoria en enero. Leer más
    • Gobierno de Panamá autoriza exportación de material rocoso sin reactivar la mina de Donoso. Leer más
    • Contraloría refrendó casi $10 mil para demolición del monumento chino antes del operativo nocturno. Leer más
    • Tras los bombardeos, Estados Unidos prohíbe vuelos hacia Venezuela y aerolíneas suspenden operaciones. Leer más