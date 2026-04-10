Melania Trump afirma que no tenía ninguna vinculación con Jeffrey Epstein y pide a las víctimas que comparezcan

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La primera dama de EE.UU., Melania Trump, negó haber tenido vínculos con Jeffrey Epstein, el fallecido financista acusado de abusos sexuales a menores.

La esposa del presidente estadounidense declaró ante los periodistas en la Casa Blanca este jueves que cualquier afirmación que los relacione “debe terminar hoy”.

En un anuncio sorpresivo, la primera dama pidió que se celebren audiencias en el Congreso para las sobrevivientes de la red de tráfico sexual de Epstein.

También desmintió los rumores de que Epstein le presentó a Donald Trump. Calificó estas afirmaciones como “intentos malintencionados de difamar mi reputación”.

No está claro qué motivó este anuncio.

Su oficina no dio indicios previos de que haría una declaración sobre Epstein. La Casa Blanca tampoco compartió el tema con antelación al incluir sus comentarios en la agenda diaria.

Melania Trump aseguró que no fue víctima de Epstein. Señaló que solo “se cruzó” con él brevemente en el año 2000.

“Nunca tuve conocimiento de los abusos de Epstein a sus víctimas”, afirmó. “Nunca estuve involucrada de ninguna manera. No fui partícipe”.

Además, negó conocer a Ghislaine Maxwell, la socia encarcelada del financiero caído en desgracia.

De izquierda a derecha: el empresario inmobiliario estadounidense Donald Trump y su novia (y futura esposa), la exmodelo Melania Knauss; el financiero (y futuro delincuente sexual convicto) Jeffrey Epstein, y la socialité británica Ghislaine Maxwell posan juntos en el club Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, el 12 de febrero de 2000. / Getty Images

La defensa ante el correo filtrado y su llamado al Congreso

La primera dama se refirió a un correo electrónico del año 2002 entre ella y Maxwell, el cual fue publicado en los archivos del caso Epstein. Lo describió como nada más que una “correspondencia casual” y una “respuesta educada”.

Un correo que parece ser al que hizo referencia, dirigido a una “G” (quien se presume es Ghislaine Maxwell), incluye un cumplido sobre una fotografía de “JE” publicada en la revista New York Magazine. En el mensaje, ella dice que “no puede esperar” para ir a Palm Beach.

El artículo de New York Magazine incluía citas del ahora presidente Donald Trump, en las que llamaba a Epstein un “tipo estupendo” y decía que “es muy divertido estar con él”.

“Incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellas más jóvenes”, dijo Trump, según la publicación. “No hay duda de ello: Jeffrey disfruta de su vida social”.

Melania Trump pidió a los legisladores que “den a estas víctimas la oportunidad de testificar bajo juramento frente al Congreso con el poder de una declaración jurada”.

“Todas y cada una de las mujeres deberían tener su día para contar su historia en público si así lo desean, y luego su testimonio debería quedar registrado permanentemente en las actas del Congreso”, expresó. “Entonces, y solo entonces, tendremos la verdad”.

En un comunicado publicado poco después de su intervención, el representante demócrata por California Robert Garcia afirmó que están “de acuerdo con la petición de Melania Trump de celebrar una audiencia pública”. Garcia es el demócrata de mayor rango en la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.

“Alentamos al presidente Comer a que responda a la solicitud de la primera dama y programe una audiencia pública de inmediato”, añadió Garcia. Se refería a James Comer, quien encabeza dicha comisión.

Es probable que la declaración de la primera dama reavive el intenso debate público sobre el manejo de la investigación del Departamento de Justicia en torno a Epstein y la posterior publicación de sus archivos.

Aunque Donald Trump ha reconocido que conoció a Epstein durante un tiempo, posteriormente afirmó que lo expulsó de su club Mar-a-Lago en Palm Beach por ser un individuo “repugnante”.

El mandatario aparece mencionado en numerosas ocasiones en los archivos de Epstein. Sin embargo, no hay indicios de que haya cometido ningún delito.

La primera dama se refirió a un correo electrónico del año 2002 entre ella y Maxwell, el cual fue publicado en los archivos del caso Epstein. / Reuters

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