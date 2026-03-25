Panamá, 25 de marzo del 2026

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    HUMANOIDE

    Melania Trump aparece con un robot humanoide en una cumbre sobre educación y tecnología

    EFE
    Melania Trump aparece con un robot humanoide en una cumbre sobre educación y tecnología
    La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, presenta el robot humanoide en cumbre en la Casa Blanca. EFE

    La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, apareció este miércoles acompañada de un robot humanoide en una cumbre celebrada en la Casa Blanca destinada a empoderar a la infancia a través de la educación y la tecnología.

    La esposa de Donald Trump fue anfitriona de una reunión con otras 45 primeras damas, entre ellas la francesa Brigitte Macron, y representantes de 28 empresas tecnológicas para presentar su iniciativa ‘Fostering the Future Together’ (Fomentando el futuro juntos).

    Melania Trump sorprendió al aparecer en el evento caminando junto a un robot humanoide de fabricación estadounidense, apodado Figura 3, como símbolo del futuro que la tecnología puede tener en la educación.

    Figura 3, el primer humanoide presentado oficialmente en la Casa Blanca, dio la bienvenida a los asistentes con unas breves palabras en varios idiomas y luego se retiró de la sala.

    En su discurso de apertura, Melania Trump afirmó que la próxima generación estará marcada por el uso de la inteligencia artificial (IA) en el aprendizaje y por el surgimiento de educadores humanoides para estudiar en casa, como Figura 3.

    “El futuro de la IA está personificado: tendrá forma humana. Muy pronto, la inteligencia artificial pasará de nuestros teléfonos móviles a humanoides que brindarán utilidad”, dijo.

    La exmodelo eslovena presidió una mesa redonda junto con primeras damas y representantes de Francia, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Polonia, Panamá, Sierra Leone, Malaui y Kosovo.

    Al tomar la palabra, Brigitte Macron elogió la labor de la primera dama estadounidense durante el primer mandato de Trump contra el ciberacoso a menores y defendió restringir el acceso de niños y adolescentes a pantallas y teléfonos móviles.

    La reunión en la Casa Blanca fue la segunda y última jornada de encuentros en Washington entre Melania Trump y las primeras damas, tras la celebrada el martes en el Departamento de Estado.

    Entre las invitadas estuvieron Sara Netanyahu, esposa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y Olenna Zelenska, esposa del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. También participaron las primeras damas de Bolivia, Costa Rica, Guatemala y la República Dominicana, entre otras.

    EFE

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