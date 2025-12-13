Merz compara a Putin con Hitler tras el pacto de Múnich de 1938

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El canciller alemán, Friedrich Merz, advirtió este sábado de que el presidente ruso, Vladímir Putin, “no parará” y que, si Ucrania cae, no se detendrá en sus fronteras, al igual que para Adolf Hitler no fue suficiente en 1938 la región checoslovaca de los Sudetes, de lengua alemana, que invadió y le fue permitido hacerlo en la Conferencia de Múnich de septiembre de ese año.

“Desde 2022 lo sabemos: se trata de una guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y contra Europa. Y si Ucrania cae, no se detendrá, del mismo modo que en 1938 los Sudetes no fue suficiente. Putin no se detiene. Y quien no lo crea, que analice con atención sus estrategias, sus documentos, sus discursos, sus apariciones”, dijo Merz en el Congreso del partido hermano bávaro de la Unión Cristianodemócrata (CDU), la Unión Socialcristiana (CSU), en Múnich.

“Aquí se trata de un cambio fundamental de las fronteras en Europa, de la restauración de la antigua Unión Soviética dentro de las fronteras de la antigua Unión Soviética, con una grave amenaza, también militar, para los países que en su día formaron parte de ese imperio”, recalcó.

Merz sostuvo que, en realidad, Europa ya debía haberse dado cuenta de los planes de Putin en 2014, cuando se produjo la anexión de la península ucraniana de Crimea y comenzó el conflicto entre las tropas rebeldes apoyadas por Rusia y las ucranianas en el Donbás.

El canciller alemán reiteró la analogía existente entre el momento actual y el del acuerdo firmado en la conferencia de Múnich, en septiembre de 1938, entre Alemania, Italia, Reino Unido y Francia por el que se cedió a Hitler la región checoslovaca de los Sudetes, si bien en marzo de 1939 violaría ese pacto al invadir y ocupar toda Checoslovaquia, para el 1 de septiembre de ese mismo año irrumpir en Polonia, lo que desencadenó la II Guerra Mundial.

“Ese era, en realidad, el patrón que ya en 2014 deberíamos haber visto”, recalcó.

Por todo ello, dijo, la prioridad más importante en el ámbito de la política exterior y de seguridad es reconocer esta realidad, garantizar la continuidad de la ayuda a Ucrania y vincular todo ello con la unidad de Europa, incluido el Reino Unido.

“Debemos intentar mantener la OTAN y la alianza occidental el mayor tiempo posible, pero también invertir en nuestra propia capacidad de defensa para que la disuasión vuelva a funcionar. Y que nadie diga que se trata de un concepto antiguo y superado”, enfatizó.

Merz subrayó que todo esto se produce en un “desplazamiento casi tectónico de los centros de poder político y económico” en el mundo, que pone en jaque la libertad, la paz, el Estado de derecho, la democracia, el liberalismo y la apertura de nuestras sociedades.

El canciller alemán señaló que no se trata de un fenómeno pasajero, ya que las décadas de ‘Pax Americana’ para Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial “han terminado en gran medida.

“Ya no existe tal como la conocimos. Y ninguna nostalgia ayuda (...). Es así: los estadounidenses ahora defienden sus propios intereses de manera muy, muy dura. Y eso no puede significar otra cosa que el hecho de que nosotros también defendamos ahora nuestros intereses”, insistió.