México activa plan de búsqueda de dos veleros con ayuda humanitaria a Cuba desaparecidos

Redacción - BBC News Mundo

La Secretaría de Marina de México (Semar) activó la noche de este jueves un operativo de búsqueda y rescate de dos veleros con 9 tripulantes que zarparon el día 20 para llevar ayuda humanitaria a Cuba.

Las embarcaciones partieron desde Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo en el Caribe mexicano, rumbo a La Habana, informó la Semar en un comunicado.

El operativo de búsqueda y rescate se activó después de que los veleros no arribaran en la fecha prevista.

“Se activó el Plan Marina en su componente de Búsqueda y Rescate (SAR), con el objetivo de localizar dos embarcaciones tipo velero con 9 tripulantes de diferentes nacionalidades”, señaló la Semar.

De acuerdo con la información disponible las embarcaciones tenían previsto llegar a La Habana entre el 24 y el 25 de marzo pero, al no registrarse su arribo ni comunicación con sus tripulantes, se iniciaron los protocolos de emergencia.

Los dos veleros forman parte del convoy “Nuestra América”, una iniciativa de organizaciones civiles que transportaba ayuda humanitaria a Cuba en medio de la crisis económica extrema que atraviesa el país caribeño, con escasez de casi todos los productos y constantes apagones.

Los barcos eran los últimos de la delegación mexicana de ese convoy, que había salido de Isla Mujeres en misión humanitaria para transportar suministros destinados a la población cubana.

Qué se sabe

Los activistas partieron de Isla Mujeres rumbo a La Habana. / Reuters

A bordo viajaban dos mujeres, seis hombres y un menor de tres años, según divulgó la agencia EFE.

El medio indicó que la misión humanitaria transportaba alrededor de 30 toneladas de ayuda entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares.

El viaje estaba previsto inicialmente para la tarde del viernes, pero tuvo que aplazarse al sábado debido a condiciones meteorológicas adversas, lo que retrasó la salida de las embarcaciones.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, la Marina mexicana desplegó un operativo con unidades navales, aeronaves y coordinación con diversas instituciones.

Como parte de las primeras medidas, la Semar alertó a los mandos navales regionales y a las estaciones especializadas en rescate marítimo.

“Se efectuó el alertamiento de los Mandos Navales de la Quinta Región Naval, Novena Zona Naval, con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén, así como de las Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR)”, indicó la institución.

Las operaciones incluyen el despliegue de unidades de superficie y aeronaves tipo Persuader, que realizan “patrones de búsqueda aérea y marítima en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana”, especificó la Semar.

Las autoridades mexicanas también han establecido coordinación internacional con centros de salvamento marítimo y autoridades de varios países relacionados con la nacionalidad de los tripulantes.

La Semar explicó que mantiene comunicación con los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, además de contactos con agencias consignatarias y representaciones diplomáticas.

Estas acciones buscan “fortalecer la cooperación y el intercambio de información en tiempo real”, señaló la institución en el comunicado.

El operativo también incluye un monitoreo continuo de información marítima y meteorológica para ajustar el plan de búsqueda y determinar posibles zonas de deriva de las embarcaciones.

Además, la institución pidió a embarcaciones comerciales, pesqueras, recreativas y plataformas que operan en el Caribe y el Golfo de México que reporten de inmediato cualquier posible avistamiento.

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