México confirma muerte de capo narcotraficante El Mencho en operativo con ayuda de Estados Unidos

La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo el abatimiento de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco (oeste de México), con ayuda de autoridades estadounidenses.

Alias El Mencho fue abatido durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

En un comunicado, la dependencia destacó que, en el marco de la cooperación bilateral, se contó con información complementaria proporcionada por autoridades estadounidenses para la ejecución de la operación.

“Además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos de América, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país”, indicó la nota.

Durante la acción, explicó la autoridad, personal militar fue atacado y repelió la agresión, lo que dejó cuatro presuntos integrantes del CJNG fallecidos en el lugar y tres más heridos de gravedad, quienes murieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México.

Entre ellos, se encontraba Oseguera Cervantes, cuya identificación será confirmada mediante los peritajes correspondientes, precisó.

Además, señaló que fueron detenidos otros dos presuntos integrantes de la organización y se aseguró diverso armamento y vehículos blindados, incluidos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves.

Por otro lado, indicó que tres militares resultaron heridos y fueron trasladados a hospitales en la capital del país para recibir atención médica.

La operación fue planeada con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), y contó con el despliegue de refuerzos en Jalisco y estados vecinos.

Tras el operativo y en reacción del grupo criminal, se registraron diversos bloqueos y quema de vehículos y negocios en Jalisco y en otros estados del país, como Michoacán (oeste), Guerrero (centro), Tamaulipas (norte) y Baja California (noroeste).

Estados Unidos urge a sus ciudadanos no salir

La embajada de Estados Unidos en México emitió este domingo una alerta para que sus ciudadanos no salgan a la calle en Jalisco (oeste), así como en otros cinco estados del país, debido a la ola de violencia desatada por tras la muerte en operativo federal del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

“Debido a operaciones de seguridad en marcha en múltiples estados y bloqueos y actividad criminal relacionados con ellos, los ciudadanos de EE.UU. deben quedarse en casa en los lugares mencionados hasta un próximo aviso”, señaló la embajada estadounidense en un mensaje en redes sociales.

Las zonas señaladas son los estados de Jalisco (incluidas Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Tamaulipas (norte), así como áreas de Michoacán (centro), Guerrero (sur) y Nuevo León (norte).