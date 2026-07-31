México detiene a R1: quién es el sospechoso de idear el asesinato del alcalde Carlos Manzo y la modelo Valeria Márquez

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Redacción - BBC News Mundo

Las fuerzas especiales de seguridad detuvieron el jueves en el oeste de México a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1”, el líder de una violenta célula del Cartel Jalisco Nueva Generación y quien está acusado de ordenar el asesinato del alcalde Carlos Manzo en noviembre pasado.

El crimen del alcalde de Uruapan, una ciudad del estado de Michoacán, conmocionó al país al haber ocurrido en una plaza llena de gente que conmemoraba el Día de Muertos.

Además, “R1” también es acusado del feminicidio de la joven Valeria Márquez, una influencer de 23 años que murió a tiros en mayo de 2025 mientras hacía una transmisión en redes sociales en la ciudad de Guadalajara.

En una conferencia de prensa este viernes, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó que “R1” y otro cabecilla del grupo “Los R”, Jesús Salvador “N”, fueron aprehendidos en un operativo de fuerzas especiales en Atotonilco El Alto, en el estado de Jalisco.

Los detenidos fueron trasladados por fuerzas del Ejército y de la Guardia Nacional para ser presentados ante la Fiscalía General de la República a rendir declaraciones.

Sobre el caso del alcalde Manzo, García Harfuch detalló que los miembros de “Los R” declararon haber cometido el asesinato como una represalia por sus campañas públicas en contra del crimen organizado que ha afectado desde hace más de una década a Uruapan y Michoacán.

“Ellos sentían -literalmente lo mencionan algunos detenidos- [que era] una provocación del presidente municipal hacia el grupo criminal”, señaló el funcionario.

“Es un crimen sumamente cobarde”, añadió.

“Esto es apenas el comienzo”

García Harfuch presentó su informe junto a la presidenta Claudia Sheinbaum. / Presidencia de México

La esposa del alcalde, Grecia Quiroz (que sucedió a su esposo en el puesto), dijo que si bien la detención del “R1” es un avance, aún espera que se agoten otras líneas de investigación.

“Este avance apenas es el comienzo de todo lo que está detrás del asesinato de Carlos Manzo. Estamos convencidos de que aún hay mucho más por aclarar. Exigimos una investigación seria que pueda llegar hasta las últimas consecuencias, por supuesto que no se descarte por ningún motivo ninguna línea de investigación empezando por políticos que pudieron estar detrás del cobarde asesinato de Carlos Manzo y que también ellos sean llevados ante la justicia aplicándoles todo el peso de la ley”, escribió en X.

¿Quién es “R1”?

Las actividades criminales de Ramón Ángel Álvarez Ayala vienen desde la década de 2000, como parte del grupo denominado Los Cuinis, según las investigaciones federales,.

Una de las más notorias que se le atribuyen ocurrió en marzo de 2012, cuando dirigió múltiples ataques en los alrededores de Guadalajara y Colima que incluyeron el incendio de varios vehículos de transporte público y de carga por la detención de Érick Valencia Salazar, alias “el 85”, cofundador de CJNG y quien actualmente está encarcelado en EE.UU.

A partir de ese año, “R1” y sus hermanos fueron identificados como un brazo armado de tal cartel para realizar actos violentos y combatir a las fuerzas de seguridad.

García Harfuch indicó que los hermanos fueron detenidos ese mismo año. Pero luego de obtener su libertad en 2022, volvieron a participar en las actividades del crimen organizado de la región.

“Información obtenida en una operación realizada este año fortaleció las investigaciones y permitió confirmar vínculos operativos del R1 con actividades relacionadas con el suministro de armas, municiones, tráfico de droga, extorsión y cobro de piso (extorsión)”, dijo el funcionario.

Con sus hermanos Jesús Santiago y Rafael, conformaron la célula de “Los R” y escalaron sus actividades al tráfico de drogas, la disputa de rutas de trasiego hacia EE.UU., así como ataques contra grupos rivales.

En la productiva región agrícola de Michoacán, obtenían ingresos por la extorsión a productores de limón, aguacate, así como a ganaderos, comerciantes, transportistas, según la investigación federal.

El "R1" fue trasladado a una prisión federal entre un amplio operativo de fuerzas especiales. / SSPC

El ataque al alcalde Manzo

García Harfuch informó que luego del asesinato del alcalde Carlos Manzo, las investigaciones lograron la detención de 31 personas por la planeación, ejecución y encubrimiento del crimen.

“Las investigaciones permitieron establecer que dentro del círculo cercano de colaboradores de Carlos Manzo había personas que actuaban al servicio del grupo delictivo y proporcionaban información sobre sus actividades, movimientos y condiciones de seguridad”, señaló el funcionario.

Jorge Armando “N”, alias “el Licenciado”, fue quien presuntamente coordinó directamente el ataque por órdenes del “R1”, que en la investigación es señalado como “el principal autor intelectual del ataque”.

Según la investigación, dos funcionarios de la alcaldía de Uruapan eran informantes de “Los R”. Uno de ellos, identificado como Samuel ‘N’, fue clave para señalar la ruta y horario que seguiría el alcalde la tarde del asesinato.

Un menor de edad, reclutado para realizar el asesinato, estaba siguiendo a Manzo en la plaza principal de Uruapan, donde le disparó.

Sobre la posible implicación en el asesinato de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, el fallecido fundador y líder del CJNG, García Harfuch dijo que “hay indicios” de que tuvo conocimiento del crimen, pero no se ha determinado si él, al ser jefe del “R1”, habría dado luz verde para se cometiera.

Las fotos y nombres de cinco detenidos por el caso Carlos Manzo / SSPC

Manzo había sido electo como candidato independiente en 2024, luego de haberse separado del partido Morena que gobierna Michoacán y al país. Había hecho activismo sobre la falta de resultados en seguridad de los gobiernos del oficialismo.

Tras su muerte, su esposa, Grecia Quiroz, fue designada para reemplazarlo y desde entonces mantiene una postura opositora a los gobiernos de Morena. En el pasado, ha señalado a políticos de ese partido como posibles cómplices del asesinato.

García Harfuch dijo que la investigación en curso no tiene indicios sobre esas acusaciones.

El feminicidio de Valeria Márquez

La influencer y modelo Valeria Márquez se dio a conocer luego de ganar un concurso de belleza en 2021. / Reuters

Sobre el caso de la joven Valeria Márquez, ocurrido en mayo del año pasado y que quedó registrado en una transmisión en vivo de la influencer, García Harfuch informó que “R1” también estaría detrás del crimen.

Según las investigaciones federales, Francisco Álvarez, hijo de “R1” presuntamente tenía una relación sentimental con la joven y “ya la había amenazado en varias ocasiones”.

“Todo indica -se va a probar- que el hijo le pide a su papá, el ‘R1’, que cometan el feminicidio”, indicó el secretario de Seguridad.

El ataque directo ocurrió en un salón de belleza de la joven en Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara, mientras la joven realizaba una transmisión en sus redes sociales.

Las autoridades aseguraron en ese momento que al menos dos hombres en moto se presentaron al establecimiento y uno de ellos le preguntó a la víctima si era Valeria, cuando ella respondió que “sí” sacó un arma y le disparó al menos en dos ocasiones, para después escapar.

Por este crimen, las autoridades buscan a Francisco Álvarez, pero todavía no han dado con su paradero.

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