Panamá, 08 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Relaciones internacionales

    México envía ‘ayuda humanitaria’ a Cuba con más de 814 toneladas de víveres

    EFE
    México envía ‘ayuda humanitaria’ a Cuba con más de 814 toneladas de víveres
    Gobierno de México envía ayuda humanitaria a Cuba, a través de dos buques de la Armada. Imagen tomada de X

    La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México informó este domingo del envío de más de 814 toneladas de víveres a Cuba como un símbolo de “solidaridad y ayuda humanitaria”, en un contexto en el que el país mantiene gestiones para retomar los envíos de petróleo pese a las sanciones anunciadas el presidente estadounidense, Donald Trump.

    +info

    Autobuses, clases y hospitales: el asedio petrolero de Estados Unidos comienza a paralizar Cuba

    “Por conducto de la Armada de México, se envía ayuda humanitaria a la República de Cuba, a través de los Buques de Apoyo Logístico Papaloapan e Isla Holbox. Ambos barcos zarpan hoy del puerto de Veracruz con una carga de más de 814 toneladas de víveres”, manifestó la SRE en un comunicado.

    EFE

    Agencia de noticias


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Panamá reporta un nuevo frente frío, el cual provocará condiciones ventosas. Leer más
    • Tercer pago del PASE-U: fechas, lugares y requisitos para cobrar del 9 al 13 de febrero. Leer más
    • Precedente judicial: Tribunal revoca suspensión salarial y de cargo a docente. Leer más
    • De Zerbi endurece su discurso y justifica la salida de Murillo por falta de compromiso. Leer más
    • Michael Amir Murillo se une al Besiktas de Turquía. Leer más
    • El 18 de febrero empieza el censo socioeconómico en la ruta del tren Panamá-Paso Canoas. Leer más
    • Conflicto por Puerto Barú: ministro de Ambiente llama al diálogo tras secuestro de activos a organizaciones ambientales. Leer más