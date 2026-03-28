México localiza las dos embarcaciones desaparecidas en el Caribe que llevaban ayuda a Cuba

La Secretaría de Marina (Semar) de México informó este sábado que una aeronave de la Armada localizó las dos embarcaciones tipo catamarán que habían desaparecido hace una semana en el Caribe mexicano, luego de que zarparon de Isla Mujeres (sureste de México) rumbo a La Habana con ayuda humanitaria.

La institución militar detalló, en una publicación en redes sociales, que dichas embarcaciones fueron ubicadas a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana y que un buque de la Semar “ya se dirige a la zona para brindar apoyo”.

“Se mantiene comunicación vía radio”, apuntó el mensaje, sin dar detalle sobre el estado de salud de los nueve tripulantes que viajaban en las naves.

El hallazgo se da luego de que, el jueves 26 de marzo, la Semar activase un plan de búsqueda y rescate para localizar a las embarcaciones ‘Friendship’ y ‘Tigermoth’, la primera con cuatro y la segunda con cinco tripulantes de diferentes nacionalidades, entre ellos dos mujeres, seis hombres y un menor de edad de tres años.

Los veleros tenían previsto arribar entre los días 24 y 25 de marzo, ya que fueron los dos últimos de la delegación mexicana del convoy Nuestra América que zarparon el pasado 21 de marzo desde Isla Mujeres, cerca de Cancún, para llevar ayuda humanitaria a Cuba, en medio del deterioro económico en el país caribeño y del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos.

La Semar explicó que, de manera paralela, mantuvo coordinación internacional mediante comunicación con los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos, nacionalidades de los tripulantes, “con el fin de fortalecer la cooperación y el intercambio de información en tiempo real”.

En su conferencia de prensa del viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la operación de búsqueda y rescate seguía en marcha e informó que los tripulantes, que se identificaban como activistas, habían perdido comunicación en altamar.

Según la gobernante mexicana, uno de los buques de la Marina vigiló la ruta de un carguero, también parte del convoy, que arribó a Cuba el martes, pero la pérdida de contacto se registró con las otras dos embarcaciones más pequeñas.

“(El buque) tuvo contacto con ellos y después de algunas horas ya no tuvo contacto con ellos y a partir de ahí inició un proceso de búsqueda. Entonces siguen en la búsqueda de estas dos pequeñas embarcaciones”, aseveró.

En total, el convoy transportaba alrededor de 30 toneladas de ayuda, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares.