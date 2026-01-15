México quiere fortalecer el T-MEC ya que ha sido un ‘éxito’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, afirmó este jueves que el Gobierno mexicano buscará que la revisión del Tratado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se centre en fortalecer y consolidar los mecanismos actuales del acuerdo, al considerar que han funcionado y han sido clave para el crecimiento del comercio y el empleo en los tres países.

“Ese es nuestro primer objetivo estratégico”, señaló el funcionario durante la conferencia de prensa presidencial, al explicar que México quiere preservar el marco del tratado y mejorar su aplicación.

Añadió que otro objetivo es reforzar el sistema de solución de controversias. “Queremos que el sistema de solución de controversia siga funcionando y se fortalezca para que no tengamos decisiones intempestivas que afectan a diferentes industrias”, dijo.

El funcionario indicó que México también planteará mayor reciprocidad en algunos mecanismos del tratado.

“Estamos planteando también pues que haya reciprocidad o coparidad en varios de los mecanismos, por ejemplo, el mecanismo laboral”, apuntó.

Ebrard subrayó que uno de los ejes de la postura mexicana será el cumplimiento de las cartas paralelas del tratado.

“Que se cumplan también las cartas paralelas del tratado sí se llaman ‘side letters’. Que, por ejemplo, en el caso del acero se establecían procedimientos o procesos de consulta de 60 días que no se han seguido”, afirmó, y reconoció que “ha habido varios inconvenientes en esa materia”.

Resumió que a México le gustaría que el tratado “se consolide, se fortalezca lo que hoy tenemos en el Tratado. Porque ha funcionado”, expresó.

El secretario defendió el T-MEC con base en los resultados económicos.

“Hay que ver nada más los números del crecimiento del comercio entre ambos países y el éxito que se ha tenido en los números de empleos”, dijo, y agregó que ese será el punto de partida del documento que presentará México.

Ebrard destacó la interdependencia comercial de América del Norte y el peso de México y Canadá para la economía estadounidense. “México es el cliente número uno de los Estados Unidos y el dos, Canadá”, afirmó, y añadió: “Nadie le compra más, por ejemplo, México le compra más a Estados Unidos que China y Alemania juntos”.

Sobre las tensiones comerciales y las amenazas recurrentes de aranceles, el funcionario explicó que el tratado no elimina por completo ese riesgo, pero sí reduce la incertidumbre. “Los aranceles en el caso de los Estados Unidos legalmente siempre ha existido la previsión del 232”, señaló, aunque subrayó que “el sistema de solución de controversias y lo que prevé el tratado nos ayudan para reducir márgenes de incertidumbre”.

Ebrard destacó además el diálogo constante con Estados Unidos y Canadá. “Tenemos un buen diálogo muy profesional, prácticamente tenemos contacto cada semana, sea física o por Zoom. Tenemos varios equipos de trabajo funcionando”, dijo.

El funcionario aseguró también que los trabajos de revisión “van viento en popa” y que México ha avanzado en todos “aquellos puntos que preocupan”.

Recordó que el 1 de julio es la fecha establecida para concluir la revisión, pero señaló que los trabajos avanzan en buen camino y que los tres países deberán presentar sus conclusiones a finales de enero. “A fines de enero tienen que estar concluidos”, dijo.